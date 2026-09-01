Nos Ku Nos (On est ensemble) x 25 ans de la Da-masfamily Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

Nos Ku Nos (On est ensemble) x 25 ans de la Da-masfamily

13 Rue de hospice Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 19:00:00

fin : 2026-12-05 23:59:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER 25 ANS DE LA DA-MAS FAMILY !

Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle à la Salle Watremez de Roubaix !Nous célébrons les 25 ans de la Da-Mas Family avec un showcase unique de Mc Acondize ! Au programme de cette soirée NOS KU NOS Un showcase exclusif de Mc AcondizeShowafro, Kabyle, Rap, Artistes, Chant, DeeJays Quand ?

Le samedi 05. 12

Heure ? De 19h à 02h

Où ? Salle Watremez, 13 Rue de hospice, 59100 Roubaix

Soyez au rendez-vous pour fêter ce quart de siècle de musique et de partage !

Tarif 10 euros en ligne jusqu au 1er septembre, 12h.

A partir du 1er septembre 15 euros en ligne et sur place.#DaMasFamily #McAcondize #NosKuNos #Roubaix #SalleWatremez Showcase HipHop 25Ans Visuel @divah_tavaressFacebook [https://www.facebook.com/events/1239704071458759/](https://www.facebook.com/events/1239704071458759/)

ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER 25 ANS DE LA DA-MAS FAMILY !

Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle à la Salle Watremez de Roubaix !Nous célébrons les 25 ans de la Da-Mas Family avec un showcase unique de Mc Acondize ! Au programme de cette soirée NOS KU NOS Un showcase exclusif de Mc AcondizeShowafro, Kabyle, Rap, Artistes, Chant, DeeJays Quand ?

Le samedi 05. 12

Heure ? De 19h à 02h

Où ? Salle Watremez, 13 Rue de hospice, 59100 Roubaix

Soyez au rendez-vous pour fêter ce quart de siècle de musique et de partage !

Tarif 10 euros en ligne jusqu au 1er septembre, 12h.

A partir du 1er septembre 15 euros en ligne et sur place.#DaMasFamily #McAcondize #NosKuNos #Roubaix #SalleWatremez Showcase HipHop 25Ans Visuel @divah_tavaressFacebook [https://www.facebook.com/events/1239704071458759/](https://www.facebook.com/events/1239704071458759/) .

13 Rue de hospice Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France da-mas59@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C9EVENT %C0 NOT TO BE MISSED: 25 YEARS OF THE DA-MAS FAMILY!

Get ready for an exceptional evening at the Salle Watremez in Roubaix!We’re celebrating the Da-Mas Family’s 25th anniversary with a one-of-a-kind showcase by Mc Acondize! On the program for this “NOS KU NOS” evening An exclusive showcase by MC Acondize, Showafro, Kabyle, Rap, Artists, Singing, DJs When?

Saturday, December 5

Time? 7:00 PM to 2:00 AM

Where? Salle Watremez, 13 Rue de Hospice, 59100 Roubaix

Be there to celebrate a quarter-century of music and togetherness!

Price: 10 euros online until September 1 at noon.

Starting September 1, 15 euros online and at the door.#DaMasFamily #McAcondize #NosKuNos #Roubaix #SalleWatremez 25th Anniversary Hip-Hop Showcase Visual: @divah_tavaress Facebook:%A0[https://www.facebook.com/events/1239704071458759/](https://www.facebook.com/events/1239704071458759/)

L’événement Nos Ku Nos (On est ensemble) x 25 ans de la Da-masfamily Roubaix a été mis à jour le 2026-09-01 par Hauts-de-France Tourisme