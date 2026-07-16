les déesses du stade, Complexe du Rugby Club Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

les déesses du stade 5 et 6 septembre Complexe du Rugby Club Roubaix Nord

chacun donne ce qu’il veut et sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T19:00:00+02:00 – 2026-09-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-06T15:00:00+02:00 – 2026-09-06T16:30:00+02:00

piece de théatre des 3 quarts qui sera jouée dans le club house du rugby club roubaix ou le sport va rencontrer la culture.

toute la recette sera donnée a l’école de rugby du rugby club roubaix.

Complexe du Rugby Club Roubaix 241 bis avenue du parc des sports roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/1XffkYsm8bezBqy36 »}] https://forms.gle/1XffkYsm8bezBqy36

pièce de théâtre des 3 quarts

rugby club roubaix