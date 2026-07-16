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les déesses du stade, Complexe du Rugby Club Roubaix, Roubaix

samedi 5 septembre 2026 · Complexe du Rugby Club Roubaix · Roubaix

les déesses du stade, Complexe du Rugby Club Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Complexe du Rugby Club Roubaix
Adresse
241 bis avenue du parc des sports roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
chacun donne ce qu'il veut et sur inscription

les déesses du stade 5 et 6 septembre Complexe du Rugby Club Roubaix Nord

chacun donne ce qu’il veut et sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T19:00:00+02:00 – 2026-09-05T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-06T15:00:00+02:00 – 2026-09-06T16:30:00+02:00

piece de théatre des 3 quarts qui sera jouée dans le club house du rugby club roubaix ou le sport va rencontrer la culture.
toute la recette sera donnée a l’école de rugby du rugby club roubaix.

Complexe du Rugby Club Roubaix 241 bis avenue du parc des sports roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/1XffkYsm8bezBqy36 »}] https://forms.gle/1XffkYsm8bezBqy36
pièce de théâtre des 3 quarts

rugby club roubaix

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