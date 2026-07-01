Quartiers d’été Parkour59, Quartier du Pile, Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Quartiers d’été Parkour59 22 juillet – 27 août Quartier du Pile, Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T17:00:00+02:00 – 2026-07-22T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00

Comme chaque année, Parkour59 et ses partenaires investissent le Quartier de l’est lors des Quartiers d’été.

Les rendez-vous incontournables ouvertes à tous pour venir se retrouver, pratique des activités ludiques et sportives, s’amuser en famille,…

Cette année on vous propose 4 rendez vous entre juillet et Aout sur le Quartir du Pile et le Quartier Trois Ponts :

– Mercredi 22 juillet de 17h-21h30 : Quartier Trois Ponts, Place de la citoyenneté

– Vendredi 31 Juilelt de 17h-21h30 : Quartier du Pile, Place Carnot

– Samedi 22 Aout de 17h-21h30 : Quartier Trois Ponts, Place de la citoyenneté

et Jeudi 27 Aout de 18h-22h : Quartier Trois Ponts, Place de la citoyenneté

Au programme : Initiations parkour, escalade, vélo école, atelier graff, activités multi-sports, structures gonflables, concert, activités natures, initiations rugby,…

A très bientot sur nos Quartiers d’été !

Quartier du Pile, Roubaix Quartier du Pile, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France

Quartiers d’été 2026 sport famille

Justine Fortun Alhinc