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Quartiers d’été Parkour59, Quartier du Pile, Roubaix, Roubaix

mercredi 22 juillet 2026 · Quartier du Pile, Roubaix · Roubaix

Quartiers d’été Parkour59, Quartier du Pile, Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Quartier du Pile, Roubaix
Adresse
Quartier du Pile, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Quartiers d’été Parkour59 22 juillet – 27 août Quartier du Pile, Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T17:00:00+02:00 – 2026-07-22T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00

Comme chaque année, Parkour59 et ses partenaires investissent le Quartier de l’est lors des Quartiers d’été.
Les rendez-vous incontournables ouvertes à tous pour venir se retrouver, pratique des activités ludiques et sportives, s’amuser en famille,…
Cette année on vous propose 4 rendez vous entre juillet et Aout sur le Quartir du Pile et le Quartier Trois Ponts :
– Mercredi 22 juillet de 17h-21h30 : Quartier Trois Ponts, Place de la citoyenneté
– Vendredi 31 Juilelt de 17h-21h30 : Quartier du Pile, Place Carnot
– Samedi 22 Aout de 17h-21h30 : Quartier Trois Ponts, Place de la citoyenneté
et Jeudi 27 Aout de 18h-22h : Quartier Trois Ponts, Place de la citoyenneté

Au programme : Initiations parkour, escalade, vélo école, atelier graff, activités multi-sports, structures gonflables, concert, activités natures, initiations rugby,…

A très bientot sur nos Quartiers d’été !

Quartier du Pile, Roubaix Quartier du Pile, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France
Quartiers d’été 2026 sport famille

Justine Fortun Alhinc

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