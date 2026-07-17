Vacances pour tous : Ateliers de customisation de sneakers avec Anti_Fashion_Project, TISSEL, Roubaix

Informations pratiques

Vacances pour tous : Ateliers de customisation de sneakers avec Anti_Fashion_Project 22 juillet et 5 août TISSEL Nord

Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Limite de 20 places par atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T15:30:00+02:00 – 2026-07-22T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:00:00+02:00

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.

A cette occasion, Tissel et Anti_Fashion_Project s’associent pour vous proposer un atelier de customisation. Venez avec une paire de sneakers confortables mais un peu banales, et repartez avec une pièce unique qui vous ressemble !

TISSEL 17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « nouveaumonde@tissel.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783624216 »}]

Atelier customisation de sneakers avec Anti_Fashion_Project

Tissel