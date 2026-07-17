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Animation musicale au square des poussins, Square des poussins, Roubaix

mercredi 22 juillet 2026 · Square des poussins · Roubaix

Animation musicale au square des poussins, Square des poussins, Roubaix

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Square des poussins
Adresse
rue Vallon Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Animation musicale au square des poussins Mercredi 22 juillet, 16h00 Square des poussins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T16:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T16:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

À bord de mon rêve
Un voyage sonore pour les tout-petits et leurs parents, entre comptines, découvertes musicales et moments de partage.
Mercredi 22 juillet  16h à 18h  Square des Poussins
Au programme :
* Comptines de MALé à 16h
* atelier d’éveil musical à 17h
* Goûter offert
Un après-midi tout en douceur à vivre en famille !
Organisé par le Centre social ALMA, l’ARA et MALé

Square des poussins rue Vallon Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France
Animation musicale parent-enfant

Ville Renouvelée

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