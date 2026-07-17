Animation musicale au square des poussins, Square des poussins, Roubaix

Informations pratiques

Animation musicale au square des poussins Mercredi 22 juillet, 16h00 Square des poussins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T16:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T16:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

À bord de mon rêve

Un voyage sonore pour les tout-petits et leurs parents, entre comptines, découvertes musicales et moments de partage.

Mercredi 22 juillet 16h à 18h Square des Poussins

Au programme :

* Comptines de MALé à 16h

* atelier d’éveil musical à 17h

* Goûter offert

Un après-midi tout en douceur à vivre en famille !

Organisé par le Centre social ALMA, l’ARA et MALé

Square des poussins rue Vallon Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

Animation musicale parent-enfant

Ville Renouvelée