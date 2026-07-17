Animation musicale au square des poussins, Square des poussins, Roubaix
mercredi 22 juillet 2026 · Square des poussins · Roubaix
Informations pratiques
Animation musicale au square des poussins Mercredi 22 juillet, 16h00 Square des poussins Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T16:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T16:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00
À bord de mon rêve
Un voyage sonore pour les tout-petits et leurs parents, entre comptines, découvertes musicales et moments de partage.
Mercredi 22 juillet 16h à 18h Square des Poussins
Au programme :
* Comptines de MALé à 16h
* atelier d’éveil musical à 17h
* Goûter offert
Un après-midi tout en douceur à vivre en famille !
Organisé par le Centre social ALMA, l’ARA et MALé
Square des poussins rue Vallon Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France
Animation musicale parent-enfant
Ville Renouvelée
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