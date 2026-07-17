Vacances pour tous : Ateliers d’upcycling artistiques avec la création de marionnettes en bobines-chaussettes, TISSEL, Roubaix
jeudi 23 juillet 2026 · TISSEL · Roubaix
Informations pratiques
Vacances pour tous : Ateliers d’upcycling artistiques avec la création de marionnettes en bobines-chaussettes 23 juillet et 24 août TISSEL Nord
Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Limite de 20 places par atelier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T15:30:00+02:00
Fin : 2026-08-24T14:00:00+02:00 – 2026-08-24T15:30:00+02:00
Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.
A cette occasion, Tissel propose aux plus jeunes de venir faire parler l’artiste qui sommeille en eux. La création la plus vivante, durable et unique, c’est celle que tu fabriques. Alors viens découvrir comment on peut réutiliser des objets, que tu penser devoir jeter, en de véritables oeuvres d’arts !
TISSEL 17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « nouveaumonde@tissel.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783624216 »}]
Atelier d’upcycling artistique : fabrication de marionnettes en bobines-chaussettes
Tissel
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