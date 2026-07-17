UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Roubaix

Vacances pour tous : Ateliers d’upcycling artistiques avec la création de marionnettes en bobines-chaussettes, TISSEL, Roubaix

jeudi 23 juillet 2026 · TISSEL · Roubaix

Vacances pour tous : Ateliers d’upcycling artistiques avec la création de marionnettes en bobines-chaussettes, TISSEL, Roubaix

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Lieu
TISSEL
Adresse
17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Limite de 20 places par atelier.

Vacances pour tous : Ateliers d’upcycling artistiques avec la création de marionnettes en bobines-chaussettes 23 juillet et 24 août TISSEL Nord

Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Limite de 20 places par atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T15:30:00+02:00
Fin : 2026-08-24T14:00:00+02:00 – 2026-08-24T15:30:00+02:00

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.
A cette occasion, Tissel propose aux plus jeunes de venir faire parler l’artiste qui sommeille en eux. La création la plus vivante, durable et unique, c’est celle que tu fabriques. Alors viens découvrir comment on peut réutiliser des objets, que tu penser devoir jeter, en de véritables oeuvres d’arts !

TISSEL 17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « nouveaumonde@tissel.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783624216 »}]
Atelier d’upcycling artistique : fabrication de marionnettes en bobines-chaussettes

Tissel

À voir aussi à Roubaix (Nord)