Informations pratiques

Roubaix

Vacances pour tous ateliers de customisation de sneakers avec Anti_Fashion_Project

17 rue du Nouveau Monde Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:30:00

fin : 2026-07-22 17:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.

A cette occasion, Tissel et Anti_Fashion_Project s’associent pour vous proposer un atelier de customisation. un paire de sneakers confortables mais un peu banales, et repartez avec une pièce unique qui vous ressemble !

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.

A cette occasion, Tissel et Anti_Fashion_Project s’associent pour vous proposer un atelier de customisation. un paire de sneakers confortables mais un peu banales, et repartez avec une pièce unique qui vous ressemble ! .

17 rue du Nouveau Monde Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 83 62 42 16 nouveaumonde@tissel.org

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English :

This summer, Tissel is opening its doors to young people, children, families, and organizations—for a series of free activities focused on zero waste and the environment.

For this event, Tissel and Anti_Fashion_Project are teaming up to offer a customization workshop. Bring a pair of comfortable but somewhat plain sneakers, and leave with a one-of-a-kind pair that reflects your style!

L’événement Vacances pour tous ateliers de customisation de sneakers avec Anti_Fashion_Project Roubaix a été mis à jour le 2026-07-01 par Hauts-de-France Tourisme