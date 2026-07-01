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Vacances pour Tous : Escape game, Le Trésor des Manufactures, TISSEL, Roubaix

mercredi 8 juillet 2026 · TISSEL · Roubaix

Vacances pour Tous : Escape game, Le Trésor des Manufactures, TISSEL, Roubaix

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
TISSEL
Adresse
17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Maximum 20 personnes

Vacances pour Tous : Escape game, Le Trésor des Manufactures 8 juillet – 26 août TISSEL Nord

Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Maximum 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.
A cette occasion, Tissel vous proposer de particper à une session de son escape game : Le trésor des Manufactures.
Votre mission : retrouver le Trésor des Manufactures, caché quelque part dans les 11 000m² de l’usine par les anciennes ouvrières. Il faudra faire preuve de cohésion, de communication et de logique pour déchiffrer les nombreux indices qu’elles vous ont laissé !

TISSEL 17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0783624216 »}, {« type »: « email », « value »: « nouveaumonde@tissel.org »}]
Escape game Le trésor des Manufactures Escape game Jeu

Tissel

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