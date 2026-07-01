Vacances pour Tous : Escape game, Le Trésor des Manufactures, TISSEL, Roubaix

Informations pratiques

Vacances pour Tous : Escape game, Le Trésor des Manufactures 8 juillet – 26 août TISSEL Nord

Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Maximum 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.

A cette occasion, Tissel vous proposer de particper à une session de son escape game : Le trésor des Manufactures.

Votre mission : retrouver le Trésor des Manufactures, caché quelque part dans les 11 000m² de l’usine par les anciennes ouvrières. Il faudra faire preuve de cohésion, de communication et de logique pour déchiffrer les nombreux indices qu’elles vous ont laissé !

TISSEL 17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0783624216 »}, {« type »: « email », « value »: « nouveaumonde@tissel.org »}]

Escape game Le trésor des Manufactures Escape game Jeu

Tissel