Festival Pile au Rendez-vous, Quartier du Pile – Roubaix, Roubaix

Festival Pile au Rendez-vous 8 – 11 juillet Quartier du Pile – Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T00:00:00+02:00 – 2026-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-11T00:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

L’édition 2026, orchestrée par La Condition Publique, se déroulera du 8 au 11 juillet 2026 avec une ambition renouvelée : mettre le réemploi, le canal de Roubaix et l’histoire des quartiers au cœur de la programmation.

Mais surtout, ce festival fait par les habitrant·es et pour les habitant·es vibrera en écho à la Saison Méditerranée 2026. Une programmation co-conçue et transversale.

À l’instar des éditions précédentes, le festival mêlera ateliers participatifs, activités sportives et nautiques ainsi que performances et spectacles.

Sans oublier ce qui fit l’origine du festival : le grand banquet !

Quartier du Pile – Roubaix Rue du Pile Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://laconditionpublique.com/agenda/pile-au-rendez-vous-le-festival-du-pile »}]

Le festival Pile au RDV est devenu un rendez-vous emblématique de l’été à Roubaix. Musique Ateliers

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