Roubaix

Initiation au looper

301 avenue des Nations Unies – Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Découvrez l’art de la boucle avec un maître du looper !

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Black Adopo, beatboxer et expert des loopers depuis plus de 25 ans, vous initie à la création musicale en temps réel. À travers une immersion pratique sur Loopy Pro et le parc d’iPad de l’ARA, apprenez à construire des compositions uniques et spontanées.

Découvrez l’art de la boucle avec un maître du looper !

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Black Adopo, beatboxer et expert des loopers depuis plus de 25 ans, vous initie à la création musicale en temps réel. À travers une immersion pratique sur Loopy Pro et le parc d’iPad de l’ARA, apprenez à construire des compositions uniques et spontanées. .

301 avenue des Nations Unies – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 06 50 accueil@ara-asso.fr

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English :

Discover the art of looping with a looper master!

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Black Adopo, beatboxer and looping expert for over 25 years, introduces you to real-time music creation. Through hands-on immersion on Loopy Pro and the ARA?s fleet of iPads, learn how to build unique, spontaneous compositions.

L’événement Initiation au looper Roubaix a été mis à jour le 2026-05-01 par Hauts-de-France Tourisme