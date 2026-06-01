Roubaix

Ukulélé aller plus loin

301 avenue des Nations Unies – Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:30:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Ukulélé la suite aller plus loin

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### avec Elsa Poinat

Ce niveau permet d’aller plus loin dans la pratique. Vous approfondirez les enchaînements d’accords, le rythme et l’accompagnement de morceaux plus variés. L’objectif est de gagner en fluidité, en précision et en autonomie musicale.

_Prérequis Ce niveau s’adresse à toute personne ayant suivi l’initiation aucun prérequis supplémentaire instrument fourni (1h)_

Ukulélé la suite aller plus loin

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### avec Elsa Poinat

Ce niveau permet d’aller plus loin dans la pratique. Vous approfondirez les enchaînements d’accords, le rythme et l’accompagnement de morceaux plus variés. L’objectif est de gagner en fluidité, en précision et en autonomie musicale.

_Prérequis Ce niveau s’adresse à toute personne ayant suivi l’initiation aucun prérequis supplémentaire instrument fourni (1h)_ .

301 avenue des Nations Unies – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 06 50 accueil@ara-asso.fr

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English :

Ukulele the sequel: going further

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### with Elsa Poinat

This level takes practice to the next level. You will deepen your understanding of chord progressions, rhythm and the accompaniment of a wider variety of pieces. The aim is to gain fluidity, precision and musical autonomy.

prerequisites: This level is for anyone who has taken the introductory course ? no additional prerequisites ? instrument provided (1h)_

L’événement Ukulélé aller plus loin Roubaix a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme