Editors Roubaix

Roubaix

Editors

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18 23:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Formés en 2002 après s’être rencontrés à l’université de Birmingham, Editors ont sorti sept albums studio, tous entrés dans le top 10 au Royaume-Uni.

Leur premier album, The Back Room (2005), a reçu une nomination au Mercury Prize, et leur deuxième opus de 2007, An End Has A Start, a atteint la première place au Royaume-Uni et décroché une nomination aux Brit Awards.

Leur album de 2009, In This Light And On This Evening, a lui aussi atteint le sommet des charts britanniques, et ils ont sorti leur dernier album, EBM, en 2022. N’ayant jamais peur d’explorer différentes teintes et couleurs musicales, ils sont devenus, au fil de plus de 20 ans de carrière, l’un des **groupes britanniques les plus aimés et acclamés**, aussi bien dans leur pays qu’à travers le monde.

Formés en 2002 après s’être rencontrés à l’université de Birmingham, Editors ont sorti sept albums studio, tous entrés dans le top 10 au Royaume-Uni.

Leur premier album, The Back Room (2005), a reçu une nomination au Mercury Prize, et leur deuxième opus de 2007, An End Has A Start, a atteint la première place au Royaume-Uni et décroché une nomination aux Brit Awards.

Leur album de 2009, In This Light And On This Evening, a lui aussi atteint le sommet des charts britanniques, et ils ont sorti leur dernier album, EBM, en 2022. N’ayant jamais peur d’explorer différentes teintes et couleurs musicales, ils sont devenus, au fil de plus de 20 ans de carrière, l’un des **groupes britanniques les plus aimés et acclamés**, aussi bien dans leur pays qu’à travers le monde. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

Formed in 2002 after meeting at Birmingham University, Editors have released seven studio albums, all of which entered the UK Top 10.

Their debut album, The Back Room (2005), received a Mercury Prize nomination, and their 2007 sophomore effort, An End Has A Start, reached #1 in the UK and earned a Brit Award nomination.

Their 2009 album, In This Light And On This Evening, also topped the UK charts, and they released their latest album, EBM, in 2022. Never afraid to explore different musical hues and colors, they have become one of Britain’s **most loved and acclaimed bands** over their 20+ year career, both at home and around the world.

L’événement Editors Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme