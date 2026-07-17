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Vacances pour tous : Atelier de customisation textile avec Anti_Fashion_Project, TISSEL, Roubaix

vendredi 31 juillet 2026 · TISSEL · Roubaix

Vacances pour tous : Atelier de customisation textile avec Anti_Fashion_Project, TISSEL, Roubaix

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
TISSEL
Adresse
17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Limite de 20 places par atelier.

Vacances pour tous : Atelier de customisation textile avec Anti_Fashion_Project Vendredi 31 juillet, 14h00 TISSEL Nord

Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Limite de 20 places par atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T16:00:00+02:00

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.
A l’occasion de Vacances pour Tous, Tissel et Anti_Fashion_Project s’associent pour vous proposez un atelier de customisation textile.
Venez avec un t-shirt un peu passé de mode, et repartez avec une pièce unique qui vous ressemble !

TISSEL 17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « nouveaumonde@tissel.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783624216 »}]
Atelier de customisation textile avec Anti_Fashion_Project

Tissel

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