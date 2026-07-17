Vacances pour tous : Atelier de customisation textile avec Anti_Fashion_Project, TISSEL, Roubaix

Informations pratiques

Vacances pour tous : Atelier de customisation textile avec Anti_Fashion_Project Vendredi 31 juillet, 14h00 TISSEL Nord

Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Limite de 20 places par atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T16:00:00+02:00

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.

A l’occasion de Vacances pour Tous, Tissel et Anti_Fashion_Project s’associent pour vous proposez un atelier de customisation textile.

Venez avec un t-shirt un peu passé de mode, et repartez avec une pièce unique qui vous ressemble !

TISSEL 17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « nouveaumonde@tissel.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783624216 »}]

Atelier de customisation textile avec Anti_Fashion_Project

Tissel