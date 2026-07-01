Vacances pour tous Atelier de customisation avec Anti_Fashion_Project Roubaix
vendredi 31 juillet 2026 · Roubaix
Informations pratiques
Roubaix
Vacances pour tous Atelier de customisation avec Anti_Fashion_Project
17 rue du Nouveau Monde Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-05
Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.
A l’occasion de Vacances pour Tous, Tissel et Anti_Fashion_Project s’associent pour vous proposez un atelier de customisation textile.
Venez avec un t-shirt un peu passé de mode, et repartez avec une pièce unique qui vous ressemble !
Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.
A l’occasion de Vacances pour Tous, Tissel et Anti_Fashion_Project s’associent pour vous proposez un atelier de customisation textile.
Venez avec un t-shirt un peu passé de mode, et repartez avec une pièce unique qui vous ressemble ! .
17 rue du Nouveau Monde Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 83 62 42 16 nouveaumonde@tissel.org
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English :
This summer, Tissel is opening its doors to young people, children, families, and organizations—for a series of free activities focused on zero waste and ecology.
As part of the “Vacances pour Tous” program, Tissel and Anti_Fashion_Project are teaming up to offer a textile customization workshop.
Bring a T-shirt that’s a little out of style, and leave with a one-of-a-kind piece that reflects your personality!
L’événement Vacances pour tous Atelier de customisation avec Anti_Fashion_Project Roubaix a été mis à jour le 2026-07-01 par Hauts-de-France Tourisme
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