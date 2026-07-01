Informations pratiques

Roubaix

Vacances pour tous Atelier de customisation avec Anti_Fashion_Project

17 rue du Nouveau Monde Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-05

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.

A l’occasion de Vacances pour Tous, Tissel et Anti_Fashion_Project s’associent pour vous proposez un atelier de customisation textile.

Venez avec un t-shirt un peu passé de mode, et repartez avec une pièce unique qui vous ressemble !

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.

A l’occasion de Vacances pour Tous, Tissel et Anti_Fashion_Project s’associent pour vous proposez un atelier de customisation textile.

Venez avec un t-shirt un peu passé de mode, et repartez avec une pièce unique qui vous ressemble ! .

17 rue du Nouveau Monde Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 83 62 42 16 nouveaumonde@tissel.org

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English :

This summer, Tissel is opening its doors to young people, children, families, and organizations—for a series of free activities focused on zero waste and ecology.

As part of the “Vacances pour Tous” program, Tissel and Anti_Fashion_Project are teaming up to offer a textile customization workshop.

Bring a T-shirt that’s a little out of style, and leave with a one-of-a-kind piece that reflects your personality!

L’événement Vacances pour tous Atelier de customisation avec Anti_Fashion_Project Roubaix a été mis à jour le 2026-07-01 par Hauts-de-France Tourisme