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Kermesse d’Antan – Le Mardi C’est au Pile !, Place Carnot, Roubaix

mardi 28 juillet 2026 · Place Carnot · Roubaix

Kermesse d’Antan – Le Mardi C’est au Pile !, Place Carnot, Roubaix

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Place Carnot
Adresse
Place Carnot Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Gratuit & Ouvert à tous

Kermesse d’Antan – Le Mardi C’est au Pile ! Mardi 28 juillet, 14h00 Place Carnot Nord

Gratuit & Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T18:00:00+02:00

Place Carnot Place Carnot Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France
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