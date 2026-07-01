Kermesse d’Antan – Le Mardi C’est au Pile !, Place Carnot, Roubaix

Informations pratiques

Kermesse d’Antan – Le Mardi C’est au Pile ! Mardi 28 juillet, 14h00 Place Carnot Nord

Gratuit & Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T18:00:00+02:00

Place Carnot Place Carnot Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France

Voyagez à travers le temps à l’occasion d’une kermesse : découvrez des vélos rigolos et des jeux anciens autour d’un goûter convivial !

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