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Soirée Hip Hop Old School spéciale Rap Français Roubaix

Soirée Hip Hop Old School spéciale Rap Français Roubaix vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
14 place du Général Faidherbe
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Roubaix

Soirée Hip Hop Old School spéciale Rap Français

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10

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14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33  billetterie@laconditionpublique.com

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English :

L’événement Soirée Hip Hop Old School spéciale Rap Français Roubaix a été mis à jour le 2026-06-19 par Hauts-de-France Tourisme

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