Roubaix

Soirée Hip Hop Old School spéciale Rap Français

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

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14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

L’événement Soirée Hip Hop Old School spéciale Rap Français Roubaix a été mis à jour le 2026-06-19 par Hauts-de-France Tourisme