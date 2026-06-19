Soirée Hip Hop Old School spéciale Rap Français Roubaix
Soirée Hip Hop Old School spéciale Rap Français Roubaix vendredi 10 juillet 2026.
Roubaix
Soirée Hip Hop Old School spéciale Rap Français
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
.
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
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English :
L’événement Soirée Hip Hop Old School spéciale Rap Français Roubaix a été mis à jour le 2026-06-19 par Hauts-de-France Tourisme
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