Atelier tataki zomé pour enfants et adultes ! Roubaix
Atelier tataki zomé pour enfants et adultes ! Roubaix mercredi 29 juillet 2026.
Roubaix
Atelier tataki zomé pour enfants et adultes !
29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 15:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Découvrez en famille la technique japonaise du tataki-zomé, un art végétal poétique qui consiste à imprimer fleurs et feuilles sur tissu grâce au martelage. À partir de plantes, les participants créent ensemble des motifs uniques et colorés, inspirés par la nature.
Cet atelier parent-enfant invite petits et grands à expérimenter, observer les formes et les couleurs du végétal, tout en découvrant une technique textile simple, sensorielle et créative.
Chacune et chacun repartira avec sa création textile unique !
Découvrez en famille la technique japonaise du tataki-zomé, un art végétal poétique qui consiste à imprimer fleurs et feuilles sur tissu grâce au martelage. À partir de plantes, les participants créent ensemble des motifs uniques et colorés, inspirés par la nature.
Cet atelier parent-enfant invite petits et grands à expérimenter, observer les formes et les couleurs du végétal, tout en découvrant une technique textile simple, sensorielle et créative.
Chacune et chacun repartira avec sa création textile unique ! .
29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92 contact@lamanufacture-roubaix.fr
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English :
Bring the whole family to discover the Japanese technique of tataki-zome, a poetic plant-based art form that involves imprinting flowers and leaves onto fabric by hammering. Using plants, participants work together to create unique, colorful patterns inspired by nature.
This parent-child workshop invites young and old alike to experiment, observe the shapes and colors of plants, and discover a simple, sensory, and creative textile technique.
Everyone will leave with their own unique textile creation!
L’événement Atelier tataki zomé pour enfants et adultes ! Roubaix a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme
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