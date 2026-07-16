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Atelier tataki zomé pour enfants et adultes !, Musée La Manufacture, Roubaix

mercredi 29 juillet 2026 · Musée La Manufacture · Roubaix

Atelier tataki zomé pour enfants et adultes !, Musée La Manufacture, Roubaix

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Musée La Manufacture
Adresse
29 avenue Julien Lagache
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
12€/adulte, 8€/enfant. Inscription par mail à l'adresse lamanufacture@ville-roubaix.fr ou par téléphone au 03.20.20.98.92

Atelier tataki zomé pour enfants et adultes ! Mercredi 29 juillet, 14h00 Musée La Manufacture Nord

12€/adulte, 8€/enfant. Inscription par mail à l’adresse lamanufacture@ville-roubaix.fr ou par téléphone au 03.20.20.98.92

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T15:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T15:00:00+02:00

Découvrez en famille la technique japonaise du tataki-zomé, un art végétal poétique qui consiste à imprimer fleurs et feuilles sur tissu grâce au martelage. À partir de plantes, les participants créent ensemble des motifs uniques et colorés, inspirés par la nature.
Cet atelier parent-enfant invite petits et grands à expérimenter, observer les formes et les couleurs du végétal, tout en découvrant une technique textile simple, sensorielle et créative.
Chacune et chacun repartira avec sa création textile unique !

Musée La Manufacture 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 0320209892 https://lamanufacture-roubaix.com/fr/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « email », « value »: « lamanufacture@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320209892 »}]
Un atelier créatif pour petits et grands

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