Atelier tataki zomé pour enfants et adultes !, Musée La Manufacture, Roubaix

Informations pratiques

Atelier tataki zomé pour enfants et adultes ! Mercredi 29 juillet, 14h00 Musée La Manufacture Nord

12€/adulte, 8€/enfant. Inscription par mail à l’adresse lamanufacture@ville-roubaix.fr ou par téléphone au 03.20.20.98.92

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T15:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T15:00:00+02:00

Découvrez en famille la technique japonaise du tataki-zomé, un art végétal poétique qui consiste à imprimer fleurs et feuilles sur tissu grâce au martelage. À partir de plantes, les participants créent ensemble des motifs uniques et colorés, inspirés par la nature.

Cet atelier parent-enfant invite petits et grands à expérimenter, observer les formes et les couleurs du végétal, tout en découvrant une technique textile simple, sensorielle et créative.

Chacune et chacun repartira avec sa création textile unique !

Musée La Manufacture 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 0320209892 https://lamanufacture-roubaix.com/fr/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « email », « value »: « lamanufacture@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320209892 »}]

Un atelier créatif pour petits et grands