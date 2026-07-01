Visite famille, la Manuf’Académie, Musée La Manufacture, Roubaix

Informations pratiques

Visite famille, la Manuf’Académie 11 juillet – 22 août Musée La Manufacture Nord

6€ par participant. Inscription par mail à l’adresse lamanufacture@ville-roubaix.fr ou par téléphone au 03.20.20.98.92

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-22T15:00:00+02:00 – 2026-08-22T16:30:00+02:00

Venez vivre un moment insolite en compagnie de vos enfants. A l’appel de la cloche, enfants et parents se retrouvent apprentis dans une usine textile.

Leur guide/contremaître les invite à vivre l’aventure textile, relever des défis d’agilité, des épreuves de force et vivre des expériences sonores et olfactives inédites…

Pour apprendre et s’amuser en famille !

Une visite conçue pour les enfants de 6 à 12 ans

Musée La Manufacture 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 0320209892 https://lamanufacture-roubaix.com/fr/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « email », « value »: « lamanufacture@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320209892 »}]

Une visite famille pas comme les autres ! visite famille

Musée La Manufacture