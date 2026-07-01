UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Roubaix

Visite famille, la Manuf’Académie, Musée La Manufacture, Roubaix

samedi 11 juillet 2026 · Musée La Manufacture · Roubaix

Visite famille, la Manuf’Académie, Musée La Manufacture, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Musée La Manufacture
Adresse
29 avenue Julien Lagache
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
6€ par participant. Inscription par mail à l'adresse lamanufacture@ville-roubaix.fr ou par téléphone au 03.20.20.98.92

Visite famille, la Manuf’Académie 11 juillet – 22 août Musée La Manufacture Nord

6€ par participant. Inscription par mail à l’adresse lamanufacture@ville-roubaix.fr ou par téléphone au 03.20.20.98.92

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-22T15:00:00+02:00 – 2026-08-22T16:30:00+02:00

Venez vivre un moment insolite en compagnie de vos enfants. A l’appel de la cloche, enfants et parents se retrouvent apprentis dans une usine textile.
Leur guide/contremaître les invite à vivre l’aventure textile, relever des défis d’agilité, des épreuves de force et vivre des expériences sonores et olfactives inédites…
Pour apprendre et s’amuser en famille !
Une visite conçue pour les enfants de 6 à 12 ans

Musée La Manufacture 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 0320209892 https://lamanufacture-roubaix.com/fr/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « email », « value »: « lamanufacture@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320209892 »}]
Une visite famille pas comme les autres ! visite famille

Musée La Manufacture

À voir aussi à Roubaix (Nord)