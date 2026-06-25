Atelier broderie Roubaix

Roubaix

Atelier broderie

29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 16:30:00

Date(s) :

2026-07-11

En écho à l’exposition Intérieur Jour, cet atelier de broderie invite les participantes et participants à explorer la matière textile comme un langage sensible et intime.

Inspiré par les notions d’habiter, de couleur, de texture et de motif présentes dans l’exposition, chacune et chacun réalisera une création brodée personnelle à partir de fils, formes et compositions textiles.

Bien évidemment chacune et chacun pourra repartir avec sa création unique !

Un atelier à destination des adultes. 15€/personne, sur inscription via [lamanufacture@ville-roubaix.fr](mailto:lamanufacture@ville-roubaix.fr) ou par téléphone au 03.20.20.98.92

En écho à l’exposition Intérieur Jour, cet atelier de broderie invite les participantes et participants à explorer la matière textile comme un langage sensible et intime.

Inspiré par les notions d’habiter, de couleur, de texture et de motif présentes dans l’exposition, chacune et chacun réalisera une création brodée personnelle à partir de fils, formes et compositions textiles.

Bien évidemment chacune et chacun pourra repartir avec sa création unique !

Un atelier à destination des adultes. 15€/personne, sur inscription via [lamanufacture@ville-roubaix.fr](mailto:lamanufacture@ville-roubaix.fr) ou par téléphone au 03.20.20.98.92 .

29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92 contact@lamanufacture-roubaix.fr

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English :

In conjunction with the “Intérieur Jour” exhibition, this embroidery workshop invites participants to explore textiles as a sensitive and intimate form of expression.

Inspired by the concepts of home, color, texture, and pattern featured in the exhibition, each participant will create a personal embroidered piece using threads, shapes, and textile compositions.

Of course, everyone will be able to take their unique creation home with them!

A workshop for adults. 15?/person; registration required via [lamanufacture@ville-roubaix.fr](mailto:lamanufacture@ville-roubaix.fr) or by phone at 03.20.20.98.92

L’événement Atelier broderie Roubaix a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme