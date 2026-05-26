Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Alma) Roubaix

Roubaix

Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Alma)

Rue de France Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans). Notez bien les 4 dates !!**

• **BACK TO 1960’s & 70’s vendredi 10 juillet (de 14h à 20h) à l’Alma, sur le parking situé rue de France**

– avec Battle locking _(encadré par Session Concept)_,

– Stand de retro gaming et challenge de Rubik’s Cube,

– Roller disco et initiation au patins _(avec le Club des Patineurs de Roubaix)_,

– Démonstrations et initiations au Double Dutch _(avec Street Mind)_,

– Fresque réalisée par des jeunes (_guidés par PA.PYSSE Créa’Retro)_,

– Expo sur les grands événements des années 60 & 70 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 70 ? _(avec les jeunes des PRJ)_

– Atelier DIY, avec réalisation de pompons en laine

• **BACK TO 1980’s vendredi 24 juillet (de 14h à 20h) à Brossolette, sur le parking situé rue de France**

• **BACK TO 1990’s vendredi 7 août (de 14h à 20h) au Terrain de basket situé rue du Grand Chemin**

• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie**

**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans). Notez bien les 4 dates !!**

• **BACK TO 1960’s & 70’s vendredi 10 juillet (de 14h à 20h) à l’Alma, sur le parking situé rue de France**

– avec Battle locking _(encadré par Session Concept)_,

– Stand de retro gaming et challenge de Rubik’s Cube,

– Roller disco et initiation au patins _(avec le Club des Patineurs de Roubaix)_,

– Démonstrations et initiations au Double Dutch _(avec Street Mind)_,

– Fresque réalisée par des jeunes (_guidés par PA.PYSSE Créa’Retro)_,

– Expo sur les grands événements des années 60 & 70 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 70 ? _(avec les jeunes des PRJ)_

– Atelier DIY, avec réalisation de pompons en laine

• **BACK TO 1980’s vendredi 24 juillet (de 14h à 20h) à Brossolette, sur le parking situé rue de France**

• **BACK TO 1990’s vendredi 7 août (de 14h à 20h) au Terrain de basket situé rue du Grand Chemin**

• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie** .

Rue de France Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 42 57 49 81

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English :

**The Youth Resource Centers take to the streets once again, for the third edition, with an original and retro program. It’s free and open to all (ages 0-99). Make a note of the 4 dates!

? **BACK TO 1960’s & 70’s: Friday July 10 (2pm to 8pm) at l’Alma, in the rue de France car park**

– with Battle locking _(supervised by Session Concept)_,

– Retro gaming stand and Rubik’s Cube challenge,

– Roller disco and skate initiation _(with Club des Patineurs de Roubaix)_,

– Double Dutch demonstrations and initiations _(with Street Mind)_,

– Fresco painting by youngsters (_guided by PA.PYSSE Créa’Retro)_,

– Expo on the major events of the 60’s & 70’s and history of the neighborhood What does the history of the 70’s mean to you? (with PRJ youth)_

– DIY workshop, with wool pom-pom making

? **BACK TO 1980’s: Friday July 24 (2pm-8pm) at Brossolette, in the rue de France car park**

? **BACK TO 1990’s: Friday August 7 (2pm-8pm) at the basketball court in rue du Grand Chemin**

? **BACK TO 2000’s: Tuesday August 18 (2pm-8pm) at Le Pile, Parc de la Teinturerie** ?

L’événement Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Alma) Roubaix a été mis à jour le 2026-05-21 par Hauts-de-France Tourisme