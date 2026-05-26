Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Alma) Roubaix
Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Alma) Roubaix vendredi 10 juillet 2026.
Roubaix
Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Alma)
Rue de France Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans). Notez bien les 4 dates !!**
• **BACK TO 1960’s & 70’s vendredi 10 juillet (de 14h à 20h) à l’Alma, sur le parking situé rue de France**
– avec Battle locking _(encadré par Session Concept)_,
– Stand de retro gaming et challenge de Rubik’s Cube,
– Roller disco et initiation au patins _(avec le Club des Patineurs de Roubaix)_,
– Démonstrations et initiations au Double Dutch _(avec Street Mind)_,
– Fresque réalisée par des jeunes (_guidés par PA.PYSSE Créa’Retro)_,
– Expo sur les grands événements des années 60 & 70 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 70 ? _(avec les jeunes des PRJ)_
– Atelier DIY, avec réalisation de pompons en laine
• **BACK TO 1980’s vendredi 24 juillet (de 14h à 20h) à Brossolette, sur le parking situé rue de France**
• **BACK TO 1990’s vendredi 7 août (de 14h à 20h) au Terrain de basket situé rue du Grand Chemin**
• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie**
**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans). Notez bien les 4 dates !!**
• **BACK TO 1960’s & 70’s vendredi 10 juillet (de 14h à 20h) à l’Alma, sur le parking situé rue de France**
– avec Battle locking _(encadré par Session Concept)_,
– Stand de retro gaming et challenge de Rubik’s Cube,
– Roller disco et initiation au patins _(avec le Club des Patineurs de Roubaix)_,
– Démonstrations et initiations au Double Dutch _(avec Street Mind)_,
– Fresque réalisée par des jeunes (_guidés par PA.PYSSE Créa’Retro)_,
– Expo sur les grands événements des années 60 & 70 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 70 ? _(avec les jeunes des PRJ)_
– Atelier DIY, avec réalisation de pompons en laine
• **BACK TO 1980’s vendredi 24 juillet (de 14h à 20h) à Brossolette, sur le parking situé rue de France**
• **BACK TO 1990’s vendredi 7 août (de 14h à 20h) au Terrain de basket situé rue du Grand Chemin**
• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie** .
Rue de France Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 42 57 49 81
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English :
**The Youth Resource Centers take to the streets once again, for the third edition, with an original and retro program. It’s free and open to all (ages 0-99). Make a note of the 4 dates!
? **BACK TO 1960’s & 70’s: Friday July 10 (2pm to 8pm) at l’Alma, in the rue de France car park**
– with Battle locking _(supervised by Session Concept)_,
– Retro gaming stand and Rubik’s Cube challenge,
– Roller disco and skate initiation _(with Club des Patineurs de Roubaix)_,
– Double Dutch demonstrations and initiations _(with Street Mind)_,
– Fresco painting by youngsters (_guided by PA.PYSSE Créa’Retro)_,
– Expo on the major events of the 60’s & 70’s and history of the neighborhood What does the history of the 70’s mean to you? (with PRJ youth)_
– DIY workshop, with wool pom-pom making
? **BACK TO 1980’s: Friday July 24 (2pm-8pm) at Brossolette, in the rue de France car park**
? **BACK TO 1990’s: Friday August 7 (2pm-8pm) at the basketball court in rue du Grand Chemin**
? **BACK TO 2000’s: Tuesday August 18 (2pm-8pm) at Le Pile, Parc de la Teinturerie** ?
L’événement Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Alma) Roubaix a été mis à jour le 2026-05-21 par Hauts-de-France Tourisme
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