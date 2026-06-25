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AGENDA · Roubaix

Visite famille, la Manuf’Académie Roubaix

samedi 11 juillet 2026 · Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
29 avenue Julien Lagache
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif

Roubaix

Visite famille, la Manuf’Académie

29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-08-18 16:30:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-24 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-22

Venez vivre un moment insolite en compagnie de vos enfants. A l’appel de la cloche, enfants et parents se retrouvent apprentis dans une usine textile.
Leur guide/contremaître les invite à vivre l’aventure textile, relever des défis d’agilité, des épreuves de force et vivre des expériences sonores et olfactives inédites…
Pour apprendre et s’amuser en famille !
Une visite conçue pour les enfants de 6 à 12 ans
Venez vivre un moment insolite en compagnie de vos enfants. A l’appel de la cloche, enfants et parents se retrouvent apprentis dans une usine textile.
Leur guide/contremaître les invite à vivre l’aventure textile, relever des défis d’agilité, des épreuves de force et vivre des expériences sonores et olfactives inédites…
Pour apprendre et s’amuser en famille !
Une visite conçue pour les enfants de 6 à 12 ans   .

29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92  contact@lamanufacture-roubaix.fr

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English :

Come experience a unique adventure with your children. When the bell rings, children and parents alike become apprentices in a textile factory.
Their guide/foreman invites them to embark on a textile adventure, tackle agility challenges and tests of strength, and enjoy unique auditory and olfactory experiences…
A chance to learn and have fun as a family!
A tour designed for children ages 6 to 12

L’événement Visite famille, la Manuf’Académie Roubaix a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme

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