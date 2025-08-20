Animation jeunes publics Corps

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26 17:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent.

Ces animations thématiques proposent une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique.

Cette semaine, **Corps**

L’analyse du schéma corporel et de l’évolution de sa représentation à travers les oeuvres de nos collections sert de fil conducteur dans nos salles. En atelier, quelques postures où proportions et articulations sont travaillées.

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

English :

Every Sunday from 4pm to 5:30pm, the museum offers a parallel activity for accompanying children aged 4 and over.

These themed activities introduce children to the museum and its works of art, before moving on to a fun and creative workshop.

This week, **Body**

An analysis of the body schema and the evolution of its representation through the works in our collections serves as a thread running through our galleries. In the workshop, a few postures where proportions and articulations are worked on.

L’événement Animation jeunes publics Corps Roubaix a été mis à jour le 2025-08-20 par Hauts-de-France Tourisme