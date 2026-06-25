Visite guidée de l’exposition intérieur jour Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

Visite guidée de l’exposition intérieur jour

29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:15:00

fin : 2026-08-01 15:15:00

Date(s) :

2026-08-01

Venez découvrir Intérieur Jour Une exposition textile à habiter à l’occasion d’**une visite guidée** !

Avec Intérieur jour, la collective Maak & Transmettre explore la ville comme terrain de jeu.

Entre œuvres textiles poétiques et architecturales de la collective et projets de transmission, l’exposition révèle à la fois leur univers propre et les formes, récits et gestes issus des ateliers tissés avec les habitantes et habitants lors du CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) entre Roubaix et Tourcoing.

**Le tarif donne droit à la visite guidée de la collection permanente de métier a tisser de 16h !**

Venez découvrir Intérieur Jour Une exposition textile à habiter à l’occasion d’**une visite guidée** !

Avec Intérieur jour, la collective Maak & Transmettre explore la ville comme terrain de jeu.

Entre œuvres textiles poétiques et architecturales de la collective et projets de transmission, l’exposition révèle à la fois leur univers propre et les formes, récits et gestes issus des ateliers tissés avec les habitantes et habitants lors du CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) entre Roubaix et Tourcoing.

**Le tarif donne droit à la visite guidée de la collection permanente de métier a tisser de 16h !** .

29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92 contact@lamanufacture-roubaix.fr

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English :

Come discover *Intérieur Jour*—a textile exhibition *to experience* during **a guided tour**!

With *Intérieur Jour*, the Maak & Transmettre collective explores the city as a playground.

Featuring the collective’s poetic and architectural textile works alongside educational projects, the exhibition reveals both their unique world and the forms, narratives, and techniques developed in the weaving workshopswith residents during the CLEA (Local Contract for Artistic Education) between Roubaix and Tourcoing.

**The admission fee includes a guided tour of the permanent loom collection starting at 4 p.m.!**

L’événement Visite guidée de l’exposition intérieur jour Roubaix a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme