Roubaix

Les niches de joyeux rangements

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-27

En écho à la Saison Méditerranée construisez une niche de rangement typique des aménagement du pourtour méditerranéen. Prenez le temps de créer ce mobilier avec cet atelier pensé en deux séances.

Ce meuble en bois désolidarisé du mur évoquera les alcoves de rangements en terre crue traditionnellement encastrées, mais aussi les arches emblématiques de la Condition Publique !

Un atelier idéal pour développer vos compétences de travail du bois accompagné.es par Denis Plancque et pour créer de A à Z un meuble original.

En écho à la Saison Méditerranée construisez une niche de rangement typique des aménagement du pourtour méditerranéen. Prenez le temps de créer ce mobilier avec cet atelier pensé en deux séances.

Ce meuble en bois désolidarisé du mur évoquera les alcoves de rangements en terre crue traditionnellement encastrées, mais aussi les arches emblématiques de la Condition Publique !

Un atelier idéal pour développer vos compétences de travail du bois accompagné.es par Denis Plancque et pour créer de A à Z un meuble original. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

Echoing the Mediterranean Season, build a storage niche typical of the Mediterranean region. Take the time to create this furniture with this two-session workshop.

This wooden piece of furniture, detached from the wall, will evoke the traditionally built-in clay storage alcoves, but also: the emblematic arches of La Condition Publique!

An ideal workshop to develop your woodworking skills, accompanied by Denis Plancque, and create an original piece of furniture from A to Z.

L’événement Les niches de joyeux rangements Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme