Mourad Merzouki Compagnie Käfig Roubaix

Mourad Merzouki Compagnie Käfig

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-16 21:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-17

Avec _Beauséjour_, Mourad Merzouki signe une création à la fois bouleversante et poétique, où le hip-hop explore le passage du temps et la transformation des corps. Présentée en première mondiale aux Nuits de Fourvière, l’œuvre a déjà conquis le public par son audace et sa profonde humanité.

Sur scène, quinze danseurs s’attaquent à un défi chorégraphique inédit : incarner des personnages vieillis, transformés par des costumes, maquillages et sculptures corporelles. Drôles, fragiles ou jaillissants d’énergie, ces figures transforment la gestuelle hip-hop pour composer des tableaux où se mêlent nostalgie et vitalité. Mourad Merzouki y célèbre la beauté des corps marqués par le temps, loin des standards, et défend l’idée d’une danse universelle, transgénérationnelle.

Accompagnée d’une bande-son électro-tango signée Müller & Makaroff, cofondateurs du Gotan Project, Beauséjour installe l’ambiance vibrante d’une guinguette imaginaire, où rythmes sud-américains et textures électroniques enveloppent le public. Musique et mouvement dialoguent en parfaite osmose, créant un espace empreint de tendresse et de poésie.

Subtil mélange de burlesque et de mélancolie, _Beauséjour_ bouscule les codes de la performance chorégraphique. Plus qu’un spectacle, c’est un hymne à la vie, au partage et à la beauté intemporelle, qui clôture la saison en apothéose.

Avec _Beauséjour_, Mourad Merzouki signe une création à la fois bouleversante et poétique, où le hip-hop explore le passage du temps et la transformation des corps. Présentée en première mondiale aux Nuits de Fourvière, l’œuvre a déjà conquis le public par son audace et sa profonde humanité.

Sur scène, quinze danseurs s’attaquent à un défi chorégraphique inédit : incarner des personnages vieillis, transformés par des costumes, maquillages et sculptures corporelles. Drôles, fragiles ou jaillissants d’énergie, ces figures transforment la gestuelle hip-hop pour composer des tableaux où se mêlent nostalgie et vitalité. Mourad Merzouki y célèbre la beauté des corps marqués par le temps, loin des standards, et défend l’idée d’une danse universelle, transgénérationnelle.

Accompagnée d’une bande-son électro-tango signée Müller & Makaroff, cofondateurs du Gotan Project, Beauséjour installe l’ambiance vibrante d’une guinguette imaginaire, où rythmes sud-américains et textures électroniques enveloppent le public. Musique et mouvement dialoguent en parfaite osmose, créant un espace empreint de tendresse et de poésie.

Subtil mélange de burlesque et de mélancolie, _Beauséjour_ bouscule les codes de la performance chorégraphique. Plus qu’un spectacle, c’est un hymne à la vie, au partage et à la beauté intemporelle, qui clôture la saison en apothéose. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

With _Beauséjour_, Mourad Merzouki has created a work that is both moving and poetic, in which hip-hop explores the passage of time and the transformation of bodies. Presented as a world premiere at the Nuits de Fourvière, the work has already won over audiences with its audacity and profound humanity.

On stage, fifteen dancers tackle an unprecedented choreographic challenge: to embody aged characters, transformed by costumes, make-up and body sculptures. Funny, fragile or bursting with energy, these figures transform hip-hop gestures to create tableaux that blend nostalgia and vitality. In this work, Mourad Merzouki celebrates the beauty of bodies marked by time, far from standards, and defends the idea of a universal, transgenerational dance.

Accompanied by an electro-tango soundtrack by Müller & Makaroff, co-founders of Gotan Project, Beauséjour sets the vibrant mood of an imaginary guinguette, where South American rhythms and electronic textures envelop the audience. Music and movement interact in perfect osmosis, creating a space imbued with tenderness and poetry.

A subtle blend of burlesque and melancholy, _Beauséjour_ shakes up the codes of choreographic performance. More than a show, it’s a hymn to life, sharing and timeless beauty, bringing the season to a fitting close.

German :

Mit _Beauséjour_ hat Mourad Merzouki ein erschütterndes und zugleich poetisches Werk geschaffen, in dem der Hip-Hop den Lauf der Zeit und die Transformation der Körper erforscht. Das Werk, das bei den Nuits de Fourvière seine Weltpremiere feierte, hat das Publikum bereits durch seine Kühnheit und seine tiefe Menschlichkeit erobert.

Auf der Bühne stellen sich 15 Tänzer einer neuen choreografischen Herausforderung: Sie verkörpern gealterte Charaktere, die durch Kostüme, Make-up und Körperskulpturen verändert wurden. Diese lustigen, zerbrechlichen oder vor Energie sprühenden Figuren verwandeln die Hip-Hop-Gestik in Gemälde, in denen sich Nostalgie und Vitalität vermischen. Mourad Merzouki zelebriert die Schönheit der von der Zeit gezeichneten Körper, fernab von Standards, und verteidigt die Idee eines universellen, generationsübergreifenden Tanzes.

Begleitet von einem Elektro-Tango-Soundtrack von Müller & Makaroff, den Mitbegründern des Gotan Project, schafft Beauséjour die vibrierende Atmosphäre einer imaginären Guinguette, in der südamerikanische Rhythmen und elektronische Texturen das Publikum einhüllen. Musik und Bewegung gehen eine perfekte Osmose ein, die einen Raum voller Zärtlichkeit und Poesie schafft.

_Beauséjour_ ist eine subtile Mischung aus Burleske und Melancholie und stellt die Codes der choreografischen Performance auf den Kopf. Es ist mehr als eine Aufführung, es ist eine Hymne an das Leben, das Teilen und die zeitlose Schönheit, die die Saison mit einem Höhepunkt abschließt.

Italiano :

Con _Beauséjour_, Mourad Merzouki ha creato un’opera commovente e poetica, in cui l’hip-hop esplora il passaggio del tempo e la trasformazione dei corpi. Presentata in prima mondiale alle Nuits de Fourvière, l’opera ha già conquistato il pubblico con la sua audacia e profonda umanità.

Sul palco, quindici ballerini affrontano una sfida coreografica senza precedenti: incarnare personaggi invecchiati, trasformati da costumi, trucco e sculture corporee. Buffi, fragili o pieni di energia, questi personaggi trasformano il movimento hip-hop per creare tableaux che fondono nostalgia e vitalità. Mourad Merzouki celebra la bellezza dei corpi segnati dal passare del tempo, lontani dagli standard, e difende l’idea di una danza universale e transgenerazionale.

Accompagnato da una colonna sonora electro-tango di Müller & Makaroff, co-fondatori di Gotan Project, Beauséjour crea l’atmosfera vibrante di una guinguette immaginaria, dove ritmi sudamericani e texture elettroniche avvolgono il pubblico. Musica e movimento interagiscono in perfetta osmosi, creando uno spazio intriso di tenerezza e poesia.

Sottile miscela di burlesque e malinconia, _Beauséjour_ sfida i codici della performance coreografica. Più che uno spettacolo, è un inno alla vita, alla condivisione e alla bellezza senza tempo, che chiude in bellezza la stagione.

Espanol :

Con _Beauséjour_, Mourad Merzouki ha creado una obra a la vez conmovedora y poética, en la que el hip-hop explora el paso del tiempo y la transformación de los cuerpos. Presentada como estreno mundial en las Nuits de Fourvière, la obra ya ha conquistado al público por su audacia y su profunda humanidad.

En escena, quince bailarines afrontan un reto coreográfico sin precedentes: encarnar personajes envejecidos, transformados por el vestuario, el maquillaje y las esculturas corporales. Divertidos, frágiles o rebosantes de energía, estos personajes transforman el movimiento del hip-hop para crear cuadros que mezclan nostalgia y vitalidad. Mourad Merzouki celebra la belleza de los cuerpos marcados por el paso del tiempo, alejados de las normas, y defiende la idea de una danza universal y transgeneracional.

Acompañado por una banda sonora de electro-tango de Müller & Makaroff, cofundadores de Gotan Project, Beauséjour crea la vibrante atmósfera de una guinguette imaginaria, donde los ritmos sudamericanos y las texturas electrónicas envuelven al público. Música y movimiento interactúan en perfecta ósmosis, creando un espacio impregnado de ternura y poesía.

Mezcla sutil de burlesque y melancolía, _Beauséjour_ sacude los códigos del espectáculo coreográfico. Más que un espectáculo, es un canto a la vida, al compartir y a la belleza intemporal, que cierra la temporada con broche de oro.

L’événement Mourad Merzouki Compagnie Käfig Roubaix a été mis à jour le 2025-10-15 par Hauts-de-France Tourisme