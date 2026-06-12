LE FESTIVAL DE LA BOULETTE Roubaix

Roubaix

LE FESTIVAL DE LA BOULETTE

117 Rue Montgolfier Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

|| DIMANCHE 14 JUIN || DE 11H A 19H || ENTRÉE GRATUITE ||

> CONCOURS DE BOULETTE De 11h30 à 14h30

Dégustez les meilleures boulettes de Roubaix; Sucrées, salées, carnées ou végétariennes, votez pour votre recette préférée ! Le prix de la meilleure boulette de la journée sera remis par un jury présidé par @byflorab !

> KERMESSE BOULETTE Toute la journée

Le designer Simon Geneste & des dizaines d’enfants du quartier ont

imaginé des jeux inédits pour tester l’agilité des visiteurs boulboquets, karting-boulette, les jeux de balles se déclinent à l’infini et revisitent les objets de l’usine Cavrois-Mahieu !

> SPECTACLE DE CASA OTRA & CIE 15h

La compagnie Casa Otra propose la création participative En Rond, autour de la rondeur et de l’erreur. Elle abordera le cirque et ses mouvements en rapport avec l’architecture. Le spectacle a été construit lors d’ateliers avec des enfants du centre social Assia Djebar et un groupe d’adultes volontaires.

> LIBRAIRIE BOULETTE avec la librairie Les Lisières

Cet évènement fait partie de la programmation de l’Année thématique 2026 de la ville de Roubaix

|| DIMANCHE 14 JUIN || DE 11H A 19H || ENTRÉE GRATUITE ||

> CONCOURS DE BOULETTE De 11h30 à 14h30

Dégustez les meilleures boulettes de Roubaix; Sucrées, salées, carnées ou végétariennes, votez pour votre recette préférée ! Le prix de la meilleure boulette de la journée sera remis par un jury présidé par @byflorab !

> KERMESSE BOULETTE Toute la journée

Le designer Simon Geneste & des dizaines d’enfants du quartier ont

imaginé des jeux inédits pour tester l’agilité des visiteurs boulboquets, karting-boulette, les jeux de balles se déclinent à l’infini et revisitent les objets de l’usine Cavrois-Mahieu !

> SPECTACLE DE CASA OTRA & CIE 15h

La compagnie Casa Otra propose la création participative En Rond, autour de la rondeur et de l’erreur. Elle abordera le cirque et ses mouvements en rapport avec l’architecture. Le spectacle a été construit lors d’ateliers avec des enfants du centre social Assia Djebar et un groupe d’adultes volontaires.

> LIBRAIRIE BOULETTE avec la librairie Les Lisières

Cet évènement fait partie de la programmation de l’Année thématique 2026 de la ville de Roubaix .

117 Rue Montgolfier Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 80 99 68

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English :

|| SUNDAY JUNE 14 || 11AM TO 7PM || FREE ADMISSION ||

> BOULETTE COMPETITION 11.30am to 2.30pm

Taste Roubaix’s best dumplings; sweet, savory, meaty or vegetarian, vote for your favorite recipe! The prize for the best boulette of the day will be awarded by a jury presided over by @byflorab!

> KERMESSE BOULETTE All day long

Designer Simon Geneste & dozens of local children have

to test visitors? agility: boulboquets, karting-boulettes, ball games in infinite variations, revisiting objects from the Cavrois-Mahieu factory!

> CASA OTRA & CIE SHOW 3pm

The Casa Otra company presents En Rond, a participatory creation based on roundness and error. The show explores circus and movement in relation to architecture. The show was created in workshops with children from the Assia Djebar social center and a group of adult volunteers.

> BOULETTE LIBRARY with Les Lisières bookshop

This event is part of the Roubaix 2026 Thematic Year program

L’événement LE FESTIVAL DE LA BOULETTE Roubaix a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme