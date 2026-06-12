L’Incroyable Kermesse de l’ARA Roubaix

Roubaix

L’Incroyable Kermesse de l’ARA

301 avenue des Nations Unies – Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-14

L’incroyable Kermesse de l’ARA

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Voilà la grande fête annuelle de l’ARA L’Incroyable Kermesse est de retour avec une formule inchangée des dizaines (centaines ? ) de musicien·nes qui se relaient sur scène, de la bienveillance et de la bonne humeur, des activités pour les plus jeunes… et toujours de la bonne musique pour célébrer la fin d’année !

Avec les collectifs de l’ARA (jeu en groupe, chorale, percussions, rap…).

Invités JoobieSeaz (lauréats Double Dièse rock shoegaze)

Le dimanche 14 juin dès 11h

L’incroyable Kermesse de l’ARA

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Voilà la grande fête annuelle de l’ARA L’Incroyable Kermesse est de retour avec une formule inchangée des dizaines (centaines ? ) de musicien·nes qui se relaient sur scène, de la bienveillance et de la bonne humeur, des activités pour les plus jeunes… et toujours de la bonne musique pour célébrer la fin d’année !

Avec les collectifs de l’ARA (jeu en groupe, chorale, percussions, rap…).

Invités JoobieSeaz (lauréats Double Dièse rock shoegaze)

Le dimanche 14 juin dès 11h .

301 avenue des Nations Unies – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 06 50 accueil@ara-asso.fr

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English :

The incredible ARA Kermesse

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The ARA?s big annual party: L?Incroyable Kermesse is back with an unchanged formula: dozens (hundreds?) of musicians taking turns on stage, good spirits and good fun, activities for the little ones? and always good music to celebrate the end of the year!

With ARA collectives (group play, choir, percussion, rap?).

Guests: JoobieSeaz (Double Dièse winners ? shoegaze rock)

Sunday, June 14 from 11 a.m

L’événement L’Incroyable Kermesse de l’ARA Roubaix a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme