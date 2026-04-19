Day Dreams Roubaix

Roubaix

Day Dreams

80 rue de Lille Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13 19:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir la façon dont la musique et l’image s’unissent et s’entremêlent grâce à des extraits des films muets de Buster Keaton Day Dreams et Electric House, mis en musique par Éric Bourdet et interprétés par les orchestres Moderato (sous la direction de Martin Fournier) et Arco (sous la direction de Dorian Cottenceau).

Tendre et poétique, Buster Keaton est à n’en pas douter l’un des maîtres de la comédie burlesque du film muet. Entre 1917 et 1923 il ne tourne pas moins de 32 courts métrages plus irrésistibles les uns que les autres, dont Day Dream’s (Grandeur et Décadence) et The Electric House (Frigo à l’Electric Hôtel).

Portés par l’écriture musicale d’Éric Bourdet, et accompagnés par l’orchestre Moderato et l’orchestre Arco, ces films reprennent vie la musique s’accorde à l’image avec sensibilité et rythme, ponctue chaque geste et se joue de l’action, laissant parfois place à l’improvisation, pour offrir à chaque projection un moment unique et vivant. Une vraie sensibilisation au rôle de la musique et à son processus de création !

Venez découvrir la façon dont la musique et l’image s’unissent et s’entremêlent grâce à des extraits des films muets de Buster Keaton Day Dreams et Electric House, mis en musique par Éric Bourdet et interprétés par les orchestres Moderato (sous la direction de Martin Fournier) et Arco (sous la direction de Dorian Cottenceau).

Tendre et poétique, Buster Keaton est à n’en pas douter l’un des maîtres de la comédie burlesque du film muet. Entre 1917 et 1923 il ne tourne pas moins de 32 courts métrages plus irrésistibles les uns que les autres, dont Day Dream’s (Grandeur et Décadence) et The Electric House (Frigo à l’Electric Hôtel).

Portés par l’écriture musicale d’Éric Bourdet, et accompagnés par l’orchestre Moderato et l’orchestre Arco, ces films reprennent vie la musique s’accorde à l’image avec sensibilité et rythme, ponctue chaque geste et se joue de l’action, laissant parfois place à l’improvisation, pour offrir à chaque projection un moment unique et vivant. Une vraie sensibilisation au rôle de la musique et à son processus de création ! .

80 rue de Lille Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 70 03 00 conservatoire@ville-roubaix.fr

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English :

Come and discover how music and image unite and intertwine, with excerpts from Buster Keaton?s silent films Day Dreams and Electric House, set to music by Éric Bourdet and performed by the Moderato (conducted by Martin Fournier) and Arco (conducted by Dorian Cottenceau) orchestras.

Tender and poetic, Buster Keaton is undoubtedly one of the masters of slapstick comedy in silent film. Between 1917 and 1923, he made no fewer than 32 short films, each more irresistible than the last, including Day Dream?s (Grandeur and Decadence) and The Electric House (Frigo à l?Electric Hôtel).

With music by Éric Bourdet and accompaniment by the Moderato and Arco orchestras, these films come to life again: the music matches the image with sensitivity and rhythm, punctuating each gesture and playing with the action, sometimes leaving room for improvisation, to offer each screening a unique and lively moment. A true awareness of the role of music and its creative process!

L’événement Day Dreams Roubaix a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme