CONCERT OAIO Roubaix

Roubaix

CONCERT OAIO

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 20:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Née en France à la croisée de courants berbères, italiens et ardéchois, Oaio a d’abord pensé sauver la planète, puis failli s’installer pour de bon dans les montagnes argentines, avant d’être appelée en cours de route par la musique et l’écriture.

Chanteuse, guitariste, compositrice, parolière, la Lilloise porte sa voix et ses chansons comme les pèlerins leurs bâtons, à la recherche d’un nouveau monde fait de liens et de réconciliations. Vagabondant toujours un peu sur les routes anciennes de la folk, Oaio s’aventure avec son album Bizarre Monde (2022) sur les nouveaux chemins d’une chanson francophone antipuriste, métissée de Méditerranée et d’Amériques.

Après ce premier disque au-delà des frontières et son Ep Vague la Vague sorti en 2025, l’artiste prépare maintenant son deuxième album studio pour une sortie prévue au 1er trimestre 2027. Par ce nouveau projet, Oaio continuera à vous faire voyager, toujours plus loin, au large et au-delà…

Née en France à la croisée de courants berbères, italiens et ardéchois, Oaio a d’abord pensé sauver la planète, puis failli s’installer pour de bon dans les montagnes argentines, avant d’être appelée en cours de route par la musique et l’écriture.

Chanteuse, guitariste, compositrice, parolière, la Lilloise porte sa voix et ses chansons comme les pèlerins leurs bâtons, à la recherche d’un nouveau monde fait de liens et de réconciliations. Vagabondant toujours un peu sur les routes anciennes de la folk, Oaio s’aventure avec son album Bizarre Monde (2022) sur les nouveaux chemins d’une chanson francophone antipuriste, métissée de Méditerranée et d’Amériques.

Après ce premier disque au-delà des frontières et son Ep Vague la Vague sorti en 2025, l’artiste prépare maintenant son deuxième album studio pour une sortie prévue au 1er trimestre 2027. Par ce nouveau projet, Oaio continuera à vous faire voyager, toujours plus loin, au large et au-delà… .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

Born in France at the crossroads of Berber, Italian, and Ardèche influences, Oaio first set out to save the planet, then nearly settled for good in the Argentine mountains, before being called back along the way by music and writing.

A singer, guitarist, composer, and lyricist, this native of Lille carries her voice and her songs like pilgrims carry their staffs, in search of a new world built on connections and reconciliation. Still wandering a bit along the old paths of folk music, Oaio ventures with her album *Bizarre Monde* (2022) onto new paths of an anti-purist French-language song, a blend of Mediterranean and American influences.

Following this first album that transcends borders and his EP Vague la Vague released in 2025, the artist is now preparing his second studio album for a release scheduled for the first quarter of 2027. With this new project, Oaio will continue to take you on a journey, ever further, out to sea and beyond…

L’événement CONCERT OAIO Roubaix a été mis à jour le 2026-06-13 par Hauts-de-France Tourisme