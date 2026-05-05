Le patrimoine moteur de la création Roubaix
Le patrimoine moteur de la création Roubaix samedi 20 juin 2026.
Roubaix
Le patrimoine moteur de la création
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:30:00
fin : 2026-06-20 18:30:00
Date(s) :
2026-06-20
**auteur et/ou éditeur de nombreux ouvrages sur l’histoire de l’architecture,**
Fondateur des éditions Archives d’Architecture Moderne à Bruxelles.
Créateur du département Histoire et Archives à l’Institut Français d’Architecture (IFA).
**auteur et/ou éditeur de nombreux ouvrages sur l’histoire de l’architecture,**
Fondateur des éditions Archives d’Architecture Moderne à Bruxelles.
Créateur du département Histoire et Archives à l’Institut Français d’Architecture (IFA). .
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
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English :
**author and/or editor of numerous works on the history of architecture,** founder of Archives d’Architecture Moderne in Brussels
Founder of Archives d’Architecture Moderne, Brussels.
Creator of the History and Archives department at the Institut Français d’Architecture (IFA).
L’événement Le patrimoine moteur de la création Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme
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