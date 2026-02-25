Les Rencontres Pro Elise Tremeau Roubaix

Les Rencontres Pro Elise Tremeau

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 16:00:00

fin : 2026-06-19 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Régisseuse générale à la scène de musiques actuelles Le Grand Mix à Tourcoing, Elle coordonne la régie technique et la production des concerts. Elle s’implique aussi dans des initiatives autour de la technique de spectacle et l’égalité des genres dans le milieu musical, en intervenant dans des ateliers et podcasts liés aux musiques actuelles. C’est dans ce même esprit que cette rencontre sera mené par Élise.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

English :

A stage manager at the Le Grand Mix contemporary music venue in Tourcoing, she coordinates technical management and concert production. She is also involved in initiatives concerning performance techniques and gender equality in the music world, taking part in workshops and podcasts linked to contemporary music. It is in this same spirit that Élise will lead this meeting.

