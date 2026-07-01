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Enquête au musée – Le Mardi C’est au Pile !, Place Carnot, Roubaix

mardi 7 juillet 2026 · Place Carnot · Roubaix

Enquête au musée – Le Mardi C’est au Pile !, Place Carnot, Roubaix

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Lieu
Place Carnot
Adresse
Place Carnot Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Gratuit & Ouvert à tous

Enquête au musée – Le Mardi C’est au Pile ! Mardi 7 juillet, 10h00 Place Carnot Nord

Gratuit & Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:30:00+02:00

Place Carnot Place Carnot Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France
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