Pile au Rendez-Vous Roubaix

Roubaix

Pile au Rendez-Vous

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 23:59:00

Date(s) :

2026-07-08

L’édition 2026, orchestrée par La Condition Publique, se déroulera **du 8 au 12 juillet 2026** avec une ambition renouvelée mettre le réemploi, le canal de Roubaix et l’histoire des quartiers au coeur de la programmation.

Mais surtout, ce festival fait par les habitrant·es et pour les habitant·es vibrera en écho à la Saison Méditérrannée 2026. Une programmation co-conçue et transversale.

À l’instar des éditions précédentes, le festival mêlera ateliers participatifs, activités sportives et nautiques ainsi que performances et spectacles.

**Sans oublier ce qui fit l’origine du festival le grand banquet !**

L’édition 2026, orchestrée par La Condition Publique, se déroulera **du 8 au 12 juillet 2026** avec une ambition renouvelée mettre le réemploi, le canal de Roubaix et l’histoire des quartiers au coeur de la programmation.

Mais surtout, ce festival fait par les habitrant·es et pour les habitant·es vibrera en écho à la Saison Méditérrannée 2026. Une programmation co-conçue et transversale.

À l’instar des éditions précédentes, le festival mêlera ateliers participatifs, activités sportives et nautiques ainsi que performances et spectacles.

**Sans oublier ce qui fit l’origine du festival le grand banquet !** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

The 2026 edition, orchestrated by La Condition Publique, will take place **from July 8 to 12, 2026** with a renewed ambition: to put re-use, the Roubaix canal and the history of the neighborhoods at the heart of the program.

Above all, this festival made by residents for residents will echo the Saison Méditérrannée 2026. Co-conceived, cross-disciplinary programming.

As in previous editions, the festival will combine participatory workshops, sports and water activities, as well as performances and shows.

**Without forgetting the festival?s original feature: the grand banquet!

L’événement Pile au Rendez-Vous Roubaix a été mis à jour le 2026-04-16 par Hauts-de-France Tourisme