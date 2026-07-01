Jardin(s) de Sons #4 : Un été au canal avec Vivienne et Un Nouvel Oiseau, Quai de Rouen / Ecluse n° 9, Roubaix

Informations pratiques

Jardin(s) de Sons #4 : Un été au canal avec Vivienne et Un Nouvel Oiseau Mercredi 8 juillet, 14h00 Quai de Rouen / Ecluse n° 9 Nord

entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:30:00+02:00

Jardin(s) des sons #4 : un été au canal

Avec Vivienne et Un Nouvel Oiseau

Au milieu des bruits de la ville, il existe des refuges de nature. Parfois cachés au détour d’une ruelle ou d’un porche, invisibles car ancrés dans nos habitudes… comment les (re)découvrir ?

Guidés par des notes de musiques, venez découvrir des instruments originaux, participer à des ateliers et vous prélasser à l’ombre des arbres. Histoire d’échapper pendant quelques heures à la chaleur et aux bruits de la ville.

Pour chaque événement, Jardin(s) des sons offre un même programme, dont les activités sont déclinées selon les caractéristiques du lieu et les propositions des partenaires.

14h-16h : ateliers musique et natureavec les artistes et les partenaires de quartier.

Par exemple :

Exploration sonore : enregistrement des sons de la nature. Découverte d’instruments atypiques…

Découvertes nature : création d’herbier, balades autour de la biodiversité,

Autres activités (selon partenaires) : yoga, création de carte postale, tricot…

16h-16h30 : goûter offert par l’ARA et fourni en circuit court

16h30-17h30 : sieste musicale

Pour chaque événement, deux artistes croiseront leurs univers pour une rencontre musicale unique :

Vivienne rappelle les sonorités des 90’s, entre pop vaporeuse et grunge rêveur.

Un Nouvel Oiseau fabrique ses propres instruments dans un univers électro-acoustique ambient.

Mercredi 8 Juillet : Quai de Rouen / Ecluse n°9 et Jardin du Comité de Quartier Hommelet

Quai de Rouen / Ecluse n° 9 quai de Rouen roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 280 60 50 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ara-asso.fr »}]

Jardin(s) des sons vous invite à (re)découvrir les espaces de nature proche de chez vous, autour d’ateliers et d’une sieste musicale concert atelier

ARA