1er dimanche du mois Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

1er dimanche du mois

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 13:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Chaque premier dimanche du mois, l’accès aux collections permanentes du musée est gratuit pour tous. C’est l’occasion de découvrir seul ou à plusieurs le musée, de visiter les expositions temporaires (accessibles à tarif réduit), de partager ou de redécouvrir ses coups de cœur !

Ce **dimanche 6 septembre**, pour son dernier jour, découvrez l’exposition _Roubaix Photo_ à tarif réduit. L’exposition _L’art du motif. Invitation à Minakani_, présentée dans les espaces dédiés aux collections permanentes, est accessible gratuitement.

Chaque premier dimanche du mois, l’accès aux collections permanentes du musée est gratuit pour tous. C’est l’occasion de découvrir seul ou à plusieurs le musée, de visiter les expositions temporaires (accessibles à tarif réduit), de partager ou de redécouvrir ses coups de cœur !

Ce **dimanche 6 septembre**, pour son dernier jour, découvrez l’exposition _Roubaix Photo_ à tarif réduit. L’exposition _L’art du motif. Invitation à Minakani_, présentée dans les espaces dédiés aux collections permanentes, est accessible gratuitement. .

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

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English :

On the first Sunday of every month, admission to the museum’s permanent collections is free for everyone. This is the perfect opportunity to explore the museum on your own or with others, visit the temporary exhibitions (available at a reduced rate), and share or rediscover your favorite pieces!

This **Sunday, September 6**, on its final day, discover the _Roubaix Photo_ exhibition at a reduced rate. The exhibition _The Art of the Pattern: An Invitation to Minakani_, on view in the permanent collection galleries, is free to the public.

L’événement 1er dimanche du mois Roubaix a été mis à jour le 2026-08-12 par Hauts-de-France Tourisme