Comme une Fête – Parc Fontier, Parc Fontier, Roubaix
mercredi 19 août 2026 · Parc Fontier · Roubaix
Informations pratiques
Comme une Fête – Parc Fontier 19 – 22 août Parc Fontier Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T16:00:00+02:00 – 2026-08-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T16:00:00+02:00 – 2026-08-22T19:00:00+02:00
L’association Commune Envie propose avec l’aide de bénévoles et de partenaires un ensemble d’ateliers, de spectacles et d’activités dans l’espace public de Roubaix.
Mercredi 19 août : initiation au jonglage, atelier perles et scoubidous, ferme pédagogique, initiation au tricot
Jeudi 20 août : billard géant, jeux de société, coin lecture avec la médiathèque, initiation au jonglage
Vendredi 21 août : billard géant, jeux de société, initiation au tricot, initiation au jonglage, ateliers perles et scoubidous
Samedi 22 août : billard géant, jeux de société, initiation au tricot, initiation au jonglage
Spectacles :
18h environ : restitution de la contre-visite
18h-30 environ : impromptu de contorsion et musique
Parc Fontier Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Des ateliers, activités et spectacles dans l’espace public !
Illustration : Cyrielle Deblangy
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