Comme une Fête – Parc Fontier, Parc Fontier, Roubaix

Informations pratiques

Comme une Fête – Parc Fontier 19 – 22 août Parc Fontier Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T16:00:00+02:00 – 2026-08-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T16:00:00+02:00 – 2026-08-22T19:00:00+02:00

L’association Commune Envie propose avec l’aide de bénévoles et de partenaires un ensemble d’ateliers, de spectacles et d’activités dans l’espace public de Roubaix.

Mercredi 19 août : initiation au jonglage, atelier perles et scoubidous, ferme pédagogique, initiation au tricot

Jeudi 20 août : billard géant, jeux de société, coin lecture avec la médiathèque, initiation au jonglage

Vendredi 21 août : billard géant, jeux de société, initiation au tricot, initiation au jonglage, ateliers perles et scoubidous

Samedi 22 août : billard géant, jeux de société, initiation au tricot, initiation au jonglage

Spectacles :

18h environ : restitution de la contre-visite

18h-30 environ : impromptu de contorsion et musique

Parc Fontier Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Des ateliers, activités et spectacles dans l’espace public !

Illustration : Cyrielle Deblangy