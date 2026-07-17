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AGENDA · Roubaix

Comme une Fête – Parc Fontier, Parc Fontier, Roubaix

mercredi 19 août 2026 · Parc Fontier · Roubaix

Comme une Fête – Parc Fontier, Parc Fontier, Roubaix

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Parc Fontier
Adresse
Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Comme une Fête – Parc Fontier 19 – 22 août Parc Fontier Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T16:00:00+02:00 – 2026-08-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T16:00:00+02:00 – 2026-08-22T19:00:00+02:00

L’association Commune Envie propose avec l’aide de bénévoles et de partenaires un ensemble d’ateliers, de spectacles et d’activités dans l’espace public de Roubaix.

Mercredi 19 août : initiation au jonglage, atelier perles et scoubidous, ferme pédagogique, initiation au tricot

Jeudi 20 août : billard géant, jeux de société, coin lecture avec la médiathèque, initiation au jonglage

Vendredi 21 août : billard géant, jeux de société, initiation au tricot, initiation au jonglage, ateliers perles et scoubidous

Samedi 22 août : billard géant, jeux de société, initiation au tricot, initiation au jonglage

Spectacles :
18h environ : restitution de la contre-visite
18h-30 environ : impromptu de contorsion et musique

Parc Fontier Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Des ateliers, activités et spectacles dans l’espace public !

Illustration : Cyrielle Deblangy

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