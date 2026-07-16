Vacances pour tous : Atelier d’upcycling bob avec Anti_Fashion_Project, TISSEL, Roubaix
lundi 10 août 2026 · TISSEL · Roubaix
Informations pratiques
Vacances pour tous : Atelier d’upcycling bob avec Anti_Fashion_Project Lundi 10 août, 14h00 TISSEL Nord
Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Limite de 20 places par atelier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-10T14:00:00+02:00 – 2026-08-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-10T14:00:00+02:00 – 2026-08-10T16:00:00+02:00
Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.
A cette occasion, Tissel et Anti_Fashion_Project s’associent pour vous proposer un atelier d’upcycling. Vous ramenez un vieux jean que vous ne mettez plus et vous repartez avec un bob unique.
TISSEL 17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « nouveaumonde@tissel.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783624216 »}]
Atelier d’upcycling création d’un bob avec Anti_Fashion_Project
Tissel
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