UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Roubaix

Cinéma en plein air – Le Mardi C’est au Pile !, Jardin de proximité, Roubaix

mardi 11 août 2026 · Jardin de proximité · Roubaix

Cinéma en plein air – Le Mardi C’est au Pile !, Jardin de proximité, Roubaix

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Lieu
Jardin de proximité
Adresse
Rue marie Buisine
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Gratuit & Ouvert à tous

Cinéma en plein air – Le Mardi C’est au Pile ! Mardi 11 août, 18h00 Jardin de proximité Nord

Gratuit & Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T18:00:00+02:00 – 2026-08-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-11T18:00:00+02:00 – 2026-08-11T22:00:00+02:00

Jardin de proximité Rue marie Buisine Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France
Partagez une séance ciné en plein air !

Iciélà

À voir aussi à Roubaix (Nord)