AGENDA · Roubaix
Cinéma en plein air – Le Mardi C’est au Pile !, Jardin de proximité, Roubaix
mardi 11 août 2026 · Jardin de proximité · Roubaix
Informations pratiques
Cinéma en plein air – Le Mardi C’est au Pile ! Mardi 11 août, 18h00 Jardin de proximité Nord
Gratuit & Ouvert à tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T18:00:00+02:00 – 2026-08-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-11T18:00:00+02:00 – 2026-08-11T22:00:00+02:00
Jardin de proximité Rue marie Buisine Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France
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