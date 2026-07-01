Cinéma en plein air – Le Mardi C’est au Pile !, Jardin de proximité, Roubaix

Informations pratiques

Cinéma en plein air – Le Mardi C’est au Pile ! Mardi 11 août, 18h00 Jardin de proximité Nord

Gratuit & Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T18:00:00+02:00 – 2026-08-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-11T18:00:00+02:00 – 2026-08-11T22:00:00+02:00

Jardin de proximité Rue marie Buisine Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France

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