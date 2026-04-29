Braderie & vide-grenier Rue de Mouvaux Roubaix
Braderie & vide-grenier Rue de Mouvaux Roubaix mardi 14 juillet 2026.
Roubaix
Braderie & vide-grenier Rue de Mouvaux
Rue de Mouvaux roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 16:00:00
Date(s) :
2026-07-14
9h à 16h
Rue de Mouvaux
(de la rue du Luxembourg à la rue de Cuvier), rue de Rome et rue d’Italie (de la rue de Mouvaux à la rue de Naples), rue de Solférino et rue de Florence (de la rue de Rome à la rue Cuvier).
**Contact **
Jean-Claude ISEBAERT
49/2 rue de Mouvaux
06 79 86 75 84
[cq.fresnoy-mackellerie@orange.fr](mailto:cq.fresnoy-mackellerie@orange.fr)
Les 2, 3, 7, 9, 10 et 14/07/26
9h à 16h
Rue de Mouvaux
(de la rue du Luxembourg à la rue de Cuvier), rue de Rome et rue d’Italie (de la rue de Mouvaux à la rue de Naples), rue de Solférino et rue de Florence (de la rue de Rome à la rue Cuvier).
**Contact **
Jean-Claude ISEBAERT
49/2 rue de Mouvaux
06 79 86 75 84
[cq.fresnoy-mackellerie@orange.fr](mailto:cq.fresnoy-mackellerie@orange.fr)
Les 2, 3, 7, 9, 10 et 14/07/26 .
Rue de Mouvaux roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 79 86 75 84 cq.fresnoy-mackellerie@orange.fr
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English :
9am to 4pm
Rue de Mouvaux
(from rue du Luxembourg to rue de Cuvier), rue de Rome and rue d?Italie (from rue de Mouvaux to rue de Naples), rue de Solférino and rue de Florence (from rue de Rome to rue Cuvier).
**Contact:**
Jean-Claude ISEBAERT
49/2 rue de Mouvaux
06 79 86 75 84
[cq.fresnoy-mackellerie@orange.fr](mailto:cq.fresnoy-mackellerie@orange.fr)
On 2, 3, 7, 9, 10 and 14/07/26
L’événement Braderie & vide-grenier Rue de Mouvaux Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme
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