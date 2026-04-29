Roubaix

Braderie & vide-grenier Rue de Mouvaux

Rue de Mouvaux roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14 16:00:00

Date(s) :

2026-07-14

9h à 16h

Rue de Mouvaux

(de la rue du Luxembourg à la rue de Cuvier), rue de Rome et rue d’Italie (de la rue de Mouvaux à la rue de Naples), rue de Solférino et rue de Florence (de la rue de Rome à la rue Cuvier).

**Contact **

Jean-Claude ISEBAERT

49/2 rue de Mouvaux

06 79 86 75 84

[cq.fresnoy-mackellerie@orange.fr](mailto:cq.fresnoy-mackellerie@orange.fr)

Les 2, 3, 7, 9, 10 et 14/07/26

9h à 16h

Rue de Mouvaux

(de la rue du Luxembourg à la rue de Cuvier), rue de Rome et rue d’Italie (de la rue de Mouvaux à la rue de Naples), rue de Solférino et rue de Florence (de la rue de Rome à la rue Cuvier).

**Contact **

Jean-Claude ISEBAERT

49/2 rue de Mouvaux

06 79 86 75 84

[cq.fresnoy-mackellerie@orange.fr](mailto:cq.fresnoy-mackellerie@orange.fr)

Les 2, 3, 7, 9, 10 et 14/07/26 .

Rue de Mouvaux roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 79 86 75 84 cq.fresnoy-mackellerie@orange.fr

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English :

9am to 4pm

Rue de Mouvaux

(from rue du Luxembourg to rue de Cuvier), rue de Rome and rue d?Italie (from rue de Mouvaux to rue de Naples), rue de Solférino and rue de Florence (from rue de Rome to rue Cuvier).

**Contact:**

Jean-Claude ISEBAERT

49/2 rue de Mouvaux

06 79 86 75 84

[cq.fresnoy-mackellerie@orange.fr](mailto:cq.fresnoy-mackellerie@orange.fr)

On 2, 3, 7, 9, 10 and 14/07/26

L’événement Braderie & vide-grenier Rue de Mouvaux Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme