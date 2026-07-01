Vacances pour tous atelier d’upcycling bob avec Anti_Fashion_Project Roubaix
lundi 10 août 2026 · Roubaix
Informations pratiques
Roubaix
Vacances pour tous atelier d’upcycling bob avec Anti_Fashion_Project
17 rue du Nouveau Monde Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 15:30:00
fin : 2026-08-10 17:20:00
Date(s) :
2026-08-10
Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.
A cette occasion, Tissel et Anti_Fashion_Project s’associent pour vous proposer un atelier d’upcycling. Vous ramenez un vieux jean que vous ne mettez plus et vous repartez avec un bob unique.
Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.
A cette occasion, Tissel et Anti_Fashion_Project s’associent pour vous proposer un atelier d’upcycling. Vous ramenez un vieux jean que vous ne mettez plus et vous repartez avec un bob unique. .
17 rue du Nouveau Monde Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 83 62 42 16 nouveaumonde@tissel.org
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English :
This summer, Tissel is opening its doors to young people, children, families, and organizations—for a series of free activities focused on zero waste and the environment.
For this event, Tissel and Anti_Fashion_Project are teaming up to offer an upcycling workshop. Bring in a pair of old jeans you no longer wear, and you’ll leave with a one-of-a-kind bucket hat.
L’événement Vacances pour tous atelier d’upcycling bob avec Anti_Fashion_Project Roubaix a été mis à jour le 2026-07-01 par Hauts-de-France Tourisme
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