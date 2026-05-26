Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Grand Chemin) Roubaix
Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Grand Chemin) Roubaix vendredi 7 août 2026.
Roubaix
Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Grand Chemin)
Rue du Grand Chemin Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans). Notez bien les prochaines dates !!**
• **BACK TO 1990’s vendredi 7 août (de 14h à 20h) au Terrain de basket situé rue du Grand Chemin**
– avec Battle Break _(encadré par Session Concept)_,
– Stand de retro gaming,
– Tournoi de basket 3×3
– Ateliers créatifs sur l’histoire du Quartier de l’Epeule _(avec l’Espace Croisé)_
– Atelier de nettoyage de snikers _(avec AntiFashion)_,
– Expo sur les grands événements des années 90 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 90 ? _(avec les jeunes des PRJ)_
– Atelier graffiti et réalisation d’une fresque en live _(avec Roobey)_
La dernière date à ne pas râter
• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie**
**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans). Notez bien les prochaines dates !!**
• **BACK TO 1990’s vendredi 7 août (de 14h à 20h) au Terrain de basket situé rue du Grand Chemin**
– avec Battle Break _(encadré par Session Concept)_,
– Stand de retro gaming,
– Tournoi de basket 3×3
– Ateliers créatifs sur l’histoire du Quartier de l’Epeule _(avec l’Espace Croisé)_
– Atelier de nettoyage de snikers _(avec AntiFashion)_,
– Expo sur les grands événements des années 90 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 90 ? _(avec les jeunes des PRJ)_
– Atelier graffiti et réalisation d’une fresque en live _(avec Roobey)_
La dernière date à ne pas râter
• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie** .
Rue du Grand Chemin Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 36 91 46
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English :
**The Youth Resource Centers take to the streets once again, for the third edition, with an original and retro program. It’s free and open to all (ages 0-99). Make a note of the next dates!
? **BACK TO 1990’s: Friday, August 7 (2pm-8pm) at the basketball court in rue du Grand Chemin
– with Battle Break _(supervised by Session Concept)_,
– Retro gaming stand,
– 3×3 basketball tournament
– Creative workshops on the history of the Quartier de l’Epeule _(with Espace Croisé)_
– Sniker cleaning workshop _(with AntiFashion)_,
– Expo on the major events of the 90s and the history of the district What does the history of the 90s mean to you? _(with PRJ youth)_
– Graffiti workshop and creation of a live fresco _(with Roobey)_
The last date not to be missed
? **BACK TO 2000’s: Tuesday August 18 (2pm-8pm) at Le Pile, Parc de la Teinturerie**
L’événement Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Grand Chemin) Roubaix a été mis à jour le 2026-05-21 par Hauts-de-France Tourisme
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