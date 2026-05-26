Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Grand Chemin) Roubaix

Roubaix

Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Grand Chemin)

Rue du Grand Chemin Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans). Notez bien les prochaines dates !!**

• **BACK TO 1990’s vendredi 7 août (de 14h à 20h) au Terrain de basket situé rue du Grand Chemin**

– avec Battle Break _(encadré par Session Concept)_,

– Stand de retro gaming,

– Tournoi de basket 3×3

– Ateliers créatifs sur l’histoire du Quartier de l’Epeule _(avec l’Espace Croisé)_

– Atelier de nettoyage de snikers _(avec AntiFashion)_,

– Expo sur les grands événements des années 90 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 90 ? _(avec les jeunes des PRJ)_

– Atelier graffiti et réalisation d’une fresque en live _(avec Roobey)_

La dernière date à ne pas râter

• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie**

**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans). Notez bien les prochaines dates !!**

• **BACK TO 1990’s vendredi 7 août (de 14h à 20h) au Terrain de basket situé rue du Grand Chemin**

– avec Battle Break _(encadré par Session Concept)_,

– Stand de retro gaming,

– Tournoi de basket 3×3

– Ateliers créatifs sur l’histoire du Quartier de l’Epeule _(avec l’Espace Croisé)_

– Atelier de nettoyage de snikers _(avec AntiFashion)_,

– Expo sur les grands événements des années 90 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 90 ? _(avec les jeunes des PRJ)_

– Atelier graffiti et réalisation d’une fresque en live _(avec Roobey)_

La dernière date à ne pas râter

• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie** .

Rue du Grand Chemin Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 36 91 46

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English :

**The Youth Resource Centers take to the streets once again, for the third edition, with an original and retro program. It’s free and open to all (ages 0-99). Make a note of the next dates!

? **BACK TO 1990’s: Friday, August 7 (2pm-8pm) at the basketball court in rue du Grand Chemin

– with Battle Break _(supervised by Session Concept)_,

– Retro gaming stand,

– 3×3 basketball tournament

– Creative workshops on the history of the Quartier de l’Epeule _(with Espace Croisé)_

– Sniker cleaning workshop _(with AntiFashion)_,

– Expo on the major events of the 90s and the history of the district What does the history of the 90s mean to you? _(with PRJ youth)_

– Graffiti workshop and creation of a live fresco _(with Roobey)_

The last date not to be missed

? **BACK TO 2000’s: Tuesday August 18 (2pm-8pm) at Le Pile, Parc de la Teinturerie**

L’événement Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Grand Chemin) Roubaix a été mis à jour le 2026-05-21 par Hauts-de-France Tourisme