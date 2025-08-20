Animation en famille 4 sens Roubaix

Animation en famille 4 sens

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 16:00:00

fin : 2026-08-09 17:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 17h30, le musée propose un atelier en famille. Parents et enfants sont invités à venir découvrir ensemble le musée et ses collections autour d’une thématique.

Cette semaine, **4 sens**

Ces sens sont exploités à l’aide de l’ensemble des collections du musée, du bâtiment, du parcours des sens créé par Christian Astuguevieille, ainsi qu’avec des outils réalisés par l’équipe d’animateurs. Aucune création plastique n’est effectuée, seules des expériences ponctuent la séance. Plusieurs objectifs connaître ces 4 sens, les mettre en éveil et déclencher des sensations par rapport à l’ensemble des collections du musée, élaborer un vocabulaire sensoriel.

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

English :

Every second Sunday of the month, from 4pm to 5:30pm, the museum offers a family workshop. Parents and children are invited to discover the museum and its collections together, around a theme.

This week, **4 senses**

These senses are explored using all the museum’s collections, the building and the sensory trail designed by Christian Astuguevieille, as well as tools created by the team of activity leaders. No plastic creations are made, only experiments punctuate the session. There are several objectives: to learn about these 4 senses, to awaken them and trigger sensations in relation to the museum’s collections as a whole, and to develop a sensory vocabulary.

