Informations pratiques

Roubaix

Vacances pour tous atelier création de ceinture avec La Vie Est Belt

17 rue du Nouveau Monde Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 15:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.

A cette occasion, Tissel et La Vie Est Belt s’associent pour vous proposez un atelier de création de ceinture.Confectionner votre ceinture avec des pneus revalorisés et repartez avec.

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.

A cette occasion, Tissel et La Vie Est Belt s’associent pour vous proposez un atelier de création de ceinture.Confectionner votre ceinture avec des pneus revalorisés et repartez avec. .

17 rue du Nouveau Monde Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 83 62 42 16 nouveaumonde@tissel.org

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English :

This summer, Tissel is opening its doors to young people, children, families, and organizations—for a series of free activities focused on zero waste and ecology.

For this event, Tissel and La Vie Est Belt are teaming up to offer a belt-making workshop. Make your own belt from repurposed tires and take it home with you.

L’événement Vacances pour tous atelier création de ceinture avec La Vie Est Belt Roubaix a été mis à jour le 2026-07-01 par Hauts-de-France Tourisme