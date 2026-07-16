Vacances pour tous : Atelier création de ceinture avec La Vie est Belt, TISSEL, Roubaix

Informations pratiques

Vacances pour tous : Atelier création de ceinture avec La Vie est Belt Mercredi 12 août, 14h00 TISSEL Nord

Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Limite de 20 places par atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T15:30:00+02:00

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.

A cette occasion, Tissel et La Vie est Belt s’associent pour vous proposer un atelier de création de ceinture. Confectionner votre plus belle ceinture avec des pneus revalorisés et repartez avec. Votre nouvel accessoire préféré !

TISSEL 17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « nouveaumonde@tissel.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783624216 »}]

Atelier de création de sa ceinture en pneu de vélo réemployé avec La Vie est Belt

Tissel