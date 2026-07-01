Informations pratiques

Roubaix

Vacances pour tous atelier d’upcycling banane avec Anti_Fashion_Project

17 rue du Nouveau Monde Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.

A cette occasion, Tissel et Anti_Fashion_Project s’associent pour vous proposer un atelier d’upcycling création d’une banane. Venez avec vieux hoodie que vous ne portez plus et repartez avec une banane qui n’existe nul part ailleurs.

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.

A cette occasion, Tissel et Anti_Fashion_Project s’associent pour vous proposer un atelier d’upcycling création d’une banane. Venez avec vieux hoodie que vous ne portez plus et repartez avec une banane qui n’existe nul part ailleurs. .

17 rue du Nouveau Monde Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 83 62 42 16 nouveaumonde@tissel.org

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English :

This summer, Tissel is opening its doors to young people, children, families, and organizations—for a series of free activities focused on zero waste and the environment.

For this event, Tissel and Anti_Fashion_Project are teaming up to offer an upcycling workshop where you’ll create a fanny pack. Bring an old hoodie you no longer wear and leave with a fanny pack that’s one-of-a-kind.

L’événement Vacances pour tous atelier d’upcycling banane avec Anti_Fashion_Project Roubaix a été mis à jour le 2026-07-01 par Hauts-de-France Tourisme