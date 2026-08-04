Informations pratiques

Roubaix

Les lectures drag de La Dita Rosa, Summer édition

44 avenue jean Lebas roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22 18:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Après une première édition réussite, La Dita Rosa, dragqueen Roubaisienne et engagée dans la ville, revient dans la librairie Combo le 22 Août prochain pour lire et raconter ses plus beaux contes pour les petits et les grands !

Accèssible des 5 ans, et jusqu’à 100 ans, les participants pourront échangés autour des contes les plus classiques, jusqu’aux dernières nouveautés !

**Entrée Gratuite, début de l’évènement à 16h00.**

Après une première édition réussite, La Dita Rosa, dragqueen Roubaisienne et engagée dans la ville, revient dans la librairie Combo le 22 Août prochain pour lire et raconter ses plus beaux contes pour les petits et les grands !

Accèssible des 5 ans, et jusqu’à 100 ans, les participants pourront échangés autour des contes les plus classiques, jusqu’aux dernières nouveautés !

**Entrée Gratuite, début de l’évènement à 16h00.** .

44 avenue jean Lebas roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 03 81 16 laditarosapro@gmail.com

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English :

Following a successful first edition, La Dita Rosa, a drag queen from Roubaix who is actively involved in the community, returns to the Combo bookstore on August 22 to read and tell her most beautiful stories for young and old alike!

Open to everyone from age 5 to 100, participants will have the chance to discuss everything from the most classic tales to the latest releases!

**Free admission; the event begins at 4:00 p.m.**

L’événement Les lectures drag de La Dita Rosa, Summer édition Roubaix a été mis à jour le 2026-07-28 par Hauts-de-France Tourisme