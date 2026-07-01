Roller Disco – Le Mardi C’est au Pile !, Place Carnot, Roubaix

Informations pratiques

Roller Disco – Le Mardi C’est au Pile ! Mardi 4 août, 14h00 Place Carnot Nord

Gratuit & Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T14:00:00+02:00 – 2026-08-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-04T14:00:00+02:00 – 2026-08-04T18:00:00+02:00

Place Carnot Place Carnot Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France

La Place Carnot se transforme en piste de Roller Disco le temps d’une après-midi !

Iciélà