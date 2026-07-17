Comme une Fête – Place Prado, Place du Prado, Roubaix
mercredi 5 août 2026 · Place du Prado · Roubaix
Informations pratiques
Comme une Fête – Place Prado 5 – 8 août Place du Prado Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T16:00:00+02:00 – 2026-08-05T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-08T16:00:00+02:00 – 2026-08-08T19:30:00+02:00
L’association Commune Envie propose avec l’aide de bénévoles et de partenaires un ensemble d’ateliers, de spectacles et d’activités dans l’espace Public.
Mercredi 5 août : billard géant, initiation au tricot, ateliers perles et scoubidous, éveil artistique, espace parental, dessins en pop-up
Jeudi 6 août : billard géant, initiation tricot, création de jeux de société, éveil artistique, espace parental, dessins en pop-up
Vendredi 7 août : billard géant, ateliers perles et scoubidous, jeux de société, éveil artistique, atelier nature, espace parental, cartes postales en aquarelle
Samedi 8 août : atelier peinture, atelier jonglage, atelier perles et scoubidous, espace parental
Spectacle : Bouteille à la mer, cie Alea Jacta Est (cirque/récit), vers 18h30 (30 minutes)
Place du Prado Rue de Naples, roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France
Des ateliers, activités et spectacles dans l’espace public !
Illustration : Cyrielle Deblangy
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