Comme une Fête – Place Prado, Place du Prado, Roubaix

Informations pratiques

Comme une Fête – Place Prado 5 – 8 août Place du Prado Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T16:00:00+02:00 – 2026-08-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-08T16:00:00+02:00 – 2026-08-08T19:30:00+02:00

L’association Commune Envie propose avec l’aide de bénévoles et de partenaires un ensemble d’ateliers, de spectacles et d’activités dans l’espace Public.

Mercredi 5 août : billard géant, initiation au tricot, ateliers perles et scoubidous, éveil artistique, espace parental, dessins en pop-up

Jeudi 6 août : billard géant, initiation tricot, création de jeux de société, éveil artistique, espace parental, dessins en pop-up

Vendredi 7 août : billard géant, ateliers perles et scoubidous, jeux de société, éveil artistique, atelier nature, espace parental, cartes postales en aquarelle

Samedi 8 août : atelier peinture, atelier jonglage, atelier perles et scoubidous, espace parental

Spectacle : Bouteille à la mer, cie Alea Jacta Est (cirque/récit), vers 18h30 (30 minutes)

Place du Prado Rue de Naples, roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France

Des ateliers, activités et spectacles dans l’espace public !

Illustration : Cyrielle Deblangy