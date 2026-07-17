Animations seniors – Août 2026, Divers lieux à Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Animations seniors – Août 2026 4 – 28 août Divers lieux à Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T13:30:00+02:00 – 2026-08-28T16:30:00+02:00

Voici toutes les bonnes idées à partager au mois d’août ! C’est ouvert à tous à partir de 60 ans, pour partager des loisirs en toute convivialité (ateliers créatifs, balade, bowling, pétanque, sophrologie…) et des sorties hors les murs de Roubaix.

[Rappel] Parmi les nouveautés, vous pouvez tester ou prolonger votre expérience :

Les ateliers de sophrologie : Les techniques de relaxation, de respiration et de visualisation positive aident à retrouver détente et harmonie.

Tous les vendredis, séance d’1h, avec deux créneaux horaires et deux lieux, au choix : de 13h30 à 14h30 à la Résidence le Pays (34 rue du Pays) ou de 15h30 à 16h30 à la Résidence Beaumont (120 rue de Beaumont).

Les ateliers créatifs : Ce moment permet d’exprimer sa créativité en pleine nature.

Jeudi 6 août, de 14h à 17h (puis 1 autre date en septembre) au Jardin de Chlorophylle, situé au 315, Grande Rue.

Puis, au gré de vos envies, sélectionnez ce qui vous plaît parmi toutes les activités proposées au jour le jour, au mois d’août(puis en septembre) :

Mardi 4 (de 10 à 18h) : balade le long de la berge du canal, à Leers

le long de la berge du canal, à Leers Vendredi 7 (de 9h à 18h) : Journée à Ostende , en Belgique

, en Belgique Mardi 18 (de 14h30 à 17h) : récolte à la Ferme du Vinage , à Roncq

, à Roncq Jeudi 20 (de 14h à 17h30) : bowling , à Villeneuve-d’Ascq

, à Villeneuve-d’Ascq Mardi 25 (de 14h à 17h) : pétanque , à Roubaix

, à Roubaix Jeudi 27 (de 15h30 à 17h) : balade au Parc Barbieux

Pour consulter le détail du programme, cliquez >> ICI <<

Certaines activités sont payantes. Possibilité de se rendre sur place pour ses propres moyens.

Renseignements et informations : auprès de l’Assemblée des Ainés, au CCAS, situé au 9-11 rue Pellart à Roubaix, ou par téléphone au 0.800.08.13.40 (service et appel gratuits)

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Animations seniors – Août 2026

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